Слишком мало бензина: в Минэнерго предупредили о грядущих проблемах с топливом

По мнению замглавы министерства энергетики Николая Колесника, Украине нужно создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.

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Если в Украину по каким либо причинам перестанут поступать нефть и нефтепродукты, то собственных запасов нашей стране хватит от 10 до 30 дней. Это критически малый показатель, сообщили 15 мая 2023 года в пресс-службе Министерства энергетики.

"Этого критически мало, учитывая все коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риска очередной попытки лишить нас горючего", — рассказал замглавы ведомства Николай Колесник.

По его словам, власти нужно постараться создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления, если возникнут непредвиденные ситуации.

Николай Колесник отметил, что эти меры предусмотрены в законопроекте № 9024, определяющий основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Сейчас этот документ обсуждается в парламенте.

Отметим, что в начале 2023 года Кабмин Украины одобрил законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, которые позволят обеспечить поддержку энергобезопасности нашей страны и деятельности бизнеса в военное время.

Главная цель законопроекта — создать механизмы, чтобы Украина непрерывно поставляла на свою территорию нефть и нефтепродукты даже в кризисных ситуациях. Также страна работает над созданием собственного запаса нефтепродуктов.

Добавим, что ситуация с нефтепродуктообеспечением в Украине остается достаточно напряженной. Так, в конце апреля 2023 года, как сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, два дрона "Шахед" российских оккупантов атаковали нефтебазы в разных регионах страны. В результате были потеряны тысячи тонн горючего.

Сколько сейчас стоит топливо на украинских АЗС

Пока проблем на рынке горючего не наблюдается, на АЗС водителям, по состоянию на 16 мая, предлагают заправлять автомобили по следующим ценам:

бензин А-95 премиум – 47,82 грн/литр;

бензин А-95 – 45,27 грн/литр;

бензин А-92 – 43,54 грн/литр;

дизтопливо – 43,89 грн/литр;

газ автомобильный – 21,84 грн/литр.

Еще напомним, что по словам главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что с 1 июля уровень НДС на топливо снова будет 20%.