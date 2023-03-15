Украинцы финансируют российскую армию, покупая бензин и автогаз из РФ: раскрыта масштабная схема

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Вот что об этом известно.

Танкеры NS Point и NS Pride поставляли топливо на латвийские склады PARS Termināls и Naftimpeks, откуда их забирали украинские компании. К примеру, из РФ еще 2 февраля доставили топливо в PARS Termināls в Ригу.

Танкеры, поставлявшие топливо в Латвию из РФ, принадлежат российской госкомпании "Совкомфлот". Речь идет о партиях бензина А-92 и дизтопливе на сумму €100 млн. Также в Латвию попадает российский автогаз (что не запрещено в пределах эмбарго на нефтепродукты).

Нефтепродукты из РФ, по информации журналистов, имели сертификат качества Orlen Lietuva. Но в компании заявили, что это поддельные сертификаты. Мол, они российское топливо не используют.

Фактически российские компании поставляли нефтепродукты в Украину через Латвию. А украинцы, покупая такое топливо, финансировали российскую армию.

Латвийские СМИ не назвали украинских сетей, которые к этому причастны. Список может быть очень широким. К примеру, дизтопливо Orlen Lietuva закупает даже "Укрзализныця" (хотя это не означает, что именно "УЗ" заправляется российским топливом).

Orlen Lietuva также поставляет в Украину автогаз. По данным экспертов компании "Нафторинок", Литва и Латвия экспортировали в наше государство около 8 тыс. т автогаза. А единственный производитель в странах Балтии — Мажейкяйский НПЗ (принадлежит Orlen) — может экспортировать до 3 тыс. т автогаза.

Разница могла компенсироваться добавлением российского газа. Ведь если бодяжить "коктейль" с долей российского газа до 49%, он не считается российским.

По данным консалтинговой группы "А-95", автогаз из Литвы и Латвии ввозит компания "АМІК". Также в число импортеров входят: ОККО, БРСМ, "Авантаж", "Західекотоп". И это далеко не исчерпывающий список. На данный момент неизвестно, кто из украинских импортеров "тянет" в Украину российское топливо, поскольку официально у всех один и тот же сертификат. В то же время самим компаниям хорошо известно происхождение товара, тем более что на старте он стоит процентов на 20-25 дешевле. Думаю, дальше уже будет кому разбираться.

Источник Фокус также дает ссылку на расследование латвийских журналистов

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