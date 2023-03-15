Українці фінансують російську армію, купуючи бензин і автогаз з РФ: розкрито масштабну схему

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Ось що про це відомо.

Танкери NS Point та NS Pride постачали паливо на латвійські склади PARS Termināls та Naftimpeks, звідки їх забирали українські компанії. Наприклад, з РФ ще 2 лютого доставили паливо в PARS Termināls в Ригу.

Танкери, які постачали паливо в Латвію з РФ, належать російській держкомпанії "Совкомфлот". Йдеться про партії бензину А-92 та дизпаливо на суму € 100 млн. Також у Латвію потрапляє російський автогаз (що не заборонено в межах ембарго на нафтопродукти).

Нафтопродукти з РФ, за інформацією журналістів, мали сертифікат якості Orlen Lietuva. Але офіційно в компанії заявили, що це фальшиві сертифікати. Мовляв, вони російське паливо не використовують.

Фактично, російські компанії постачали нафтопродукти в Україну через Латвію. А українці, купуючи таке паливо, фінансували російську армію.

Латвійські ЗМІ не назвали українських мереж, які до цього причетні. Перелік може бути дуже широким. Наприклад, дизпаливо Orlen Lietuva закупляє навіть "Укрзалізниця" (хоча це не означає, що саме "УЗ" заправляється російським паливом).

Orlen Lietuva також постачає в Україну автогаз. За даними експертів компанії "Нафторинок", Литва та Латвія експортували до нашої держави близько 8 тис. т автогазу. А єдиний виробник в країнах Балтії — Мажейкяйський НПЗ (належить Orlen) — може експортувати до 3 тис. т автогазу.

Різниця могла компенсовуватись додаванням російського газу. Адже якщо бодяжити "коктейль" із долею російського газу до 49%, він не вважається російським.

За даними консалтингової групи "А-95", автогаз із Литви та Латвії ввозить компанія "АМІК". Також до числа імпортерів входять: ОККО, БРСМ, "Авантаж", "Західекотоп". І це далеко не вичерпний перелік. На разі не відомо, хто з українських імпортерів "тягне" в Україну російське паливо, оскільки офіційно в усіх один і той самий сертифікат. Водночас самим компаніям добре відомо походження товару, тим паче що на старті він коштує відсотків на 20-25 дешевше. Гадаю, далі вже буде кому розібратися.

Джерело Фокус також дає посилання на розслідування латвійських журналістів

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