Бензин, дизель, автогаз. Чи загрожує українцям дефіцит пального та як зміняться влітку ціни

Кабінет Міністрів України заборонив імпорт пального, що має російське походження. Більше за все ембарго вплине на вартість автомобільного газу, кажуть експерти. Проте після повернення ПДВ, що планується з 1 липня, ціни зростуть також і на імпортний бензин і дизель.

Related video

Кабінет Міністрів України в травні розширив перелік товарів, які мають походження з РФ і які імпортувати в Україну. Відповідно до постанови КМУ №459 від 9 травня 2023 року, тепер перелік заборонених до ввезення на митну територію України — нафта, нафтопродукти, біодизель і нафтовий газ. Експерти кажуть — прямий імпорт таких продуктів із держави-агресора був заборонений і минулого року, однак російські нафтопродукти потрапляли в Україну з інших ринків — як із країн Євросоюзу, так і з Туреччини та Єгипту. Загалом, за різними оцінками, останній рік понад 20% імпортного автомобільного газу, який постачали трейдери в Україну, мав російське походження.

Без російського автогазу. Що зміниться на ринку пального після запровадження ембарго

Росія до збройного нападу на Україну була одним із головних постачальників нафти й нафтопродуктів. За даними Держстату, за 2021 рік із РФ в Україну надійшло нафти й нафтопродуктів на суму понад $3,4 млрд. Крім того, імпорт такої продукції у 2021 році порівняно з 2020 роком зріс на 33%. Даних за 2022 рік немає, окрім січня 2022 року. В січні минулого року було ввезено нафти й пального з РФ на суму $444 млн. Після вторгнення РФ постачання нафти й пального з РФ припинилися, але не повністю, адже європейські країни, Туреччина, Єгипет, Казахстан продовжували купувати і нафту, і нафтопродукти в Росії. А далі українські трейдери ввозили в Україну пальне, яке частково або ж і повністю мало російське походження.

До запровадження Кабміном ембарго на пальне з російським корінням мало хто з трейдерів звертав увагу на походження продукції.

"Звісно, ринок відкритий, а прямої заборони на постачання російських нафтопродуктів до 5 лютого 2023 року в Європі не було, то ці нафтопродукти (які мали російське походження) через відкриті європейські ринки постачалися в Україну", — каже директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Важливо

В Україні різко знизилися ціни на автогаз: де найдешевше заправитися

За його словами, трейдери у своїх контрактах спиралися на співвідношення ціни та якості. Проте на походження пального уваги майже не звертали. Звісно, не всі, деякі великі компанії вивчали походження продукції, щоб не опинитися в будь-яких скандальних історіях стосовно купівлі російських нафтопродуктів.

Росія продовжує постачати нафтопродукти в Туреччину й інші країни, звідки таке пальне може потрапляти в Україну

На думку Рябцева, запроваджене КМУ в травні ембарго на пальне з російським корінням не матиме особливого впливу на ринок. "Не думаю, що виникатимуть проблеми, зараз уже запроваджено ембарго на російські нафтопродукти в ЄС, дотримання норм буде вже лише формальністю, адже й так кількість російських нафтопродуктів зменшується через заборону від 5 лютого в ЄС", — зауважив експерт. Він каже, що більше заборона імпорту нафтопродуктів російського походження матиме вплив на ринок автогазу, де традиційно в Україні була високою доля російської продукції.

Важливо

Заправки пустіють. Чому на АЗС України черги та чи буде криза

"Щодо автогазу, то ось із цим продуктом тепер більше звертатимуть увагу на походження, і в цьому сегменті дійсно буде корекція цін. Але на АЗС не очікується дефіциту. Нестачі нафтопродуктів в Європі немає, і в нас не буде проблем із надходженням ресурсу на АЗС", — вважає Геннадій Рябцев.

Схематоз і сертифікт походження. Чи очиститься український ринок від російського пального

Поява постанови КМУ щодо ембарго на імпорт пального російського походження дійсно вплине на ситуацію, кажуть опитані Фокусом експерти, які впевнені: частка продуктів із російським корінням на АЗС України точно знижуватиметься. Проте остаточно позбавитися автогазу чи дизелю, що є російським за походженням, поки що навряд чи вдасться, адже ресурс із РФ має для трейдерів дуже привабливу ціну.

Пальне з російським корінням — дешевше, ніж суто європейський продукт із сертифікатом EUR1 Фото: Daily Mail

"Є дві ціни на ринку — 24 тис. за тонну газу з російським походженням і 31 тис. грн за тонну газу європейського виробництва. Різниця 30%. Усі це знають. Низка компаній в Україні, які вважають, що вони не мають морального права торгувати російськими нафтопродуктами, це так звані правильні трейдери, вони забили на сполох. А є компанії, яким байдуже, чим торгувати. Врешті була ухвалена постанова КМУ про заборону, але я далекий від думки, що вдасться досягти повного очищення від російських нафтопродуктів", — розповів Фокусу директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін. Він переконаний: все одно в Європі знайдеться якийсь переробник, компанія, яка без моральних складових купуватиме нафтопродукти в Росії та підроблятиме сертифікати походження.

Важливо

Занадто мало бензину: в Міненерго попередили про майбутні проблеми з паливом

"Зараз, звісно, кажуть, що сертифікат EUR1 неможливо підробити, але я не вірю", — каже експерт. За його словами, також пальне з російським корінням потраплятиме на український ринок через постачання з Туреччини, Казахстану, Єгипту.

Великі компанії на ринку України вже давно відмовилися від завезення в Україну пального з російським походженням Фото: Facebook

"Ми розуміємо, що з Туреччини йде російський дизель, із Єгипту також надходить дизель із російським походженням. І питання — чи можемо ми заборонити дизель із Туреччини? Навряд, адже це політика. Дизель до нас іде ніякий не турецький. Але заборонити не можна, оскільки Туреччина нам допомагає, підтримує Україну", — каже Дмитро Льоушкін. На його думку, схеми постачання пального з російським корінням в Україну продовжать своє існування. Проте ціни на ринку автомобільного газу невдовзі будуть відкореговані — ймовірно, йдеться про зростання ціни на 3 грн за літр.

Буде дорожче. Що відбудеться з цінами на бензин і дизель влітку 2023 року

Наразі дефіциту пального в Україні немає, а трейдери постійно ввозять в країну всі види потрібних споживачам нафтопродуктів. Хоча в Міненерго вважають, що створених в Україні запасів палива все ще недостатньо. "Сьогодні в разі припинення надходжень нафти й нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи всю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас палива", — заявив нещодавно заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Хоча останнім часом ціни на АЗС лише знижувалися, експерти попереджають, що влітку можливе підвищення вартості пального. Перш за все, через заплановане повернення ПДВ на нафтопродукти — зараз воно складає 7%, а з 1 липня планується повернення рівня ПДВ на довоєнний рівень — 20%. Окрім того, є наміри повернути скасовані раніше акцизи на пальне.

У разі повернення податків пальне в Україні здорожчає на 8-15% Фото: УНІАН

"Повернення податків спричинить підвищення цін у роздрібних мережах, альтруїстів на ринку немає, ніхто не скорочуватиме власні прибутки, все буде перекладено на кінцевого споживача. ПДВ якщо із 7% до 20% зросте, то йдеться про збільшення ціни до 2-3 грн за літр. Для газу — десь 1 грн. Думаю, пальне подорожчає менше, ніж на 10%", — каже Геннадій Рябцев. Проте Дмитро Льоушкін менш оптимістичний щодо майбутнього підвищення цін. На його думку, через повернення ПДВ роздрібні ціни на бензин і дизель зростуть, як мінімум, на 5-6 грн (за літр). "Влітку ціни підуть вгору. До цього все йде. Ціна дизелю з 1 липня на АЗС буде 50-55 грн", — каже Дмитро Льоушкін.

Важливо