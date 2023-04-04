В Україні різко знизилися ціни на автогаз: де найдешевше заправитися

За березень вартість автогазу в середньому знизилася на 8,5%. Деякі мережі АЗС пропонують паливо дешевше за 20 грн/л.

Related video

В Україні продовжує знижуватись вартість автомобільного газу — ціни падають протягом останнього місяця. Про це повідомили на сайті Enkorr.

З 1 по 31 березня на українських АЗС ціни на автогаз у середньому знизилися на 8,5% — до 21,72 грн за літр. Деякі мережі пропонують паливо дешевше за 20 грн/л.

Державна мережа "Укрнафта" заправляє зрідженим газом по 21,45 грн за літр. За місяць вартість палива зменшилася на 1,60 грн/л.

Мережі АЗС "Авантаж 7" встановили мінімальну ціну на автогаз в Україні — 19,45 грн за літр. Там вартість палива з 1 до 31 березня знизилася на 1,83 грн/л.

Важливо

В Україні суттєво знизилися ціни на автогаз: назвали причини

Найдорожче заправлятись на АЗС Route 20. Там автогаз продають по 25,50 грн/л (-3,00 грн).

Середня вартість палива на українських АЗС:

бензин А-95 преміум — 49,01 грн/л;

бензин А-95 — 47,01 грн/л;

бензин А-92 — 46,14 грн/л;

дизельне пальне — 47,22 грн/л;

автогаз — 21,72 грн/л.

Раніше Фокус писав, що підвищення рівня ПДВ на бензин, дизель та автогаз до 20% з 1 липня 2023 року спровокує подорожчання палива на 5-7 гривень.

Також ми повідомляли, що з 1 липня ПДВ на пальне в Україні знову стане 20%.