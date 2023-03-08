В Україні суттєво знизилися ціни на автогаз: назвали причини

Із 1 березня автогаз в Україні подешевшав на 57 копійок. Експерти вважають, що ціни продовжать знижуватися.

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На українських АЗС продовжують знижуватися ціни на скраплений газ. Вартість палива за добу знизилася на 11 копійок. Про це повідомили на сайті Enkorr.

На 8 березня автогаз у середньому коштує 23,19 грн/л. Ціни на АЗС варіюються від 20,95 до 24,12 грн за літр.

Усього з 1 березня автогаз подешевшав на 57 копійок. За прогнозами, вже за кілька днів середня вартість палива впаде нижче за 23 грн/л.

Динаміка зміни цін на автогаз в Україні з початку березня:

1 березня — 23,76 грн/л (-1,16%);

2 березня — 23,71 грн/л (-0,21%);

3 березня — 23,67 грн/л (-0,17%);

6 березня — 23,49 грн/л (-0,76%);

7 березня — 23,30 грн/л (-0,81%);

8 березня — 23,19 грн/л (-0,47%).

Причини зниження цін на автогаз

Експерти вважають, що основною причиною такої динаміки є вартість автогазу в Європі. Біржові ціни стабільні та залишаються на рівні нижче ніж 500 доларів за тисячу кубометрів.

Квітневі ф'ючерси за індексом TTF відкрили торги на позначці 479,3 долара за тисячу кубометрів. Варто зазначити, що 3 березня ціни опустилися нижче ніж 500 доларів за тисячу кубометрів уперше з 23 серпня 2021 року.

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Аналітики зазначили, що вартість газу в Європі знижується через достатні запаси в підземних газосховищах. Також такій динаміці сприяє тепла погода і вжиті економічні заходи, що дозволили скоротити споживання газу.

Раніше Фокус писав, що в Україні суттєво покращився продаж електромобілів.