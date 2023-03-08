Українці почали частіше купувати електромобілі: найпопулярніші моделі лютого
У лютому продажі нових і вживаних електромобілів в Україні помітно зросли. Загалом за минулий місяць українці купили понад 1,5 тисячі авто на електротязі.
В Україні суттєво покращився продаж електромобілів. Збільшився попит як на нові, так і на вживані моделі. Про це повідомили в асоціації "Укравтопрому".
Ринок нових електромобілів
У лютому продажі нових електромобілів збільшилися втричі. Загалом за місяць українці купили 413 авто на електротязі без пробігу.
Найпопулярнішою моделлю на ринку нових електрокарів залишається Volkswagen ID.4. За лютий в Україні купили 134 такі автомобілі.
Топ 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за лютий:
- Volkswagen ID.4 — 134 авто;
- Honda M-NV — 86 авто;
- Volkswagen ID.6 — 33 авто;
- Honda E — 27 авто;
- Mercedes-Benz EQC — 16 авто.
Загалом у 2023 році в Україні продали 708 нових електромобілів. Це на 164% більше, ніж показник за аналогічний період 2022 року.
Ринок вживаних електромобілів
За лютий в Україні купили майже 1,3 тисячі електромобілів із пробігом. Їхній середній вік склав 4 роки.Важливо
На вторинному ринку найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf. У лютому було реалізовано 208 таких авто.
Топ 5 найпопулярніших електромобілів в Україні за лютий:
- Nissan Leaf — 208 авто;
- Tesla Model 3 — 162 авто;
- Volkswagen ID.4 — 145 авто;
- Tesla Model Y — 85 авто;
- Honda M-NV — 81 авто.
Раніше Фокус розповів, які вживані автомобілі купували українці в лютому.