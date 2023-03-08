Українці почали частіше купувати електромобілі: найпопулярніші моделі лютого

У лютому продажі нових і вживаних електромобілів в Україні помітно зросли. Загалом за минулий місяць українці купили понад 1,5 тисячі авто на електротязі.

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В Україні суттєво покращився продаж електромобілів. Збільшився попит як на нові, так і на вживані моделі. Про це повідомили в асоціації "Укравтопрому".

Ринок нових електромобілів

[ + – ] Volkswagen ID.4 залишається бестселером на ринку нових електромобілів Фото: Volkswagen

У лютому продажі нових електромобілів збільшилися втричі. Загалом за місяць українці купили 413 авто на електротязі без пробігу.

Найпопулярнішою моделлю на ринку нових електрокарів залишається Volkswagen ID.4. За лютий в Україні купили 134 такі автомобілі.

Топ 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за лютий:

Volkswagen ID.4 — 134 авто; Honda M-NV — 86 авто; Volkswagen ID.6 — 33 авто; Honda E — 27 авто; Mercedes-Benz EQC — 16 авто.

Загалом у 2023 році в Україні продали 708 нових електромобілів. Це на 164% більше, ніж показник за аналогічний період 2022 року.

Ринок вживаних електромобілів

[ + – ] Бюджетний Nissan Leaf став найбільш продаваним електромобілем на вторинному ринку України Фото: Nissan

За лютий в Україні купили майже 1,3 тисячі електромобілів із пробігом. Їхній середній вік склав 4 роки.

Важливо

В Україні скоротився імпорт уживаних автомобілів: найпопулярніші моделі лютого

На вторинному ринку найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf. У лютому було реалізовано 208 таких авто.

Топ 5 найпопулярніших електромобілів в Україні за лютий:

Nissan Leaf — 208 авто; Tesla Model 3 — 162 авто; Volkswagen ID.4 — 145 авто; Tesla Model Y — 85 авто; Honda M-NV — 81 авто.

Раніше Фокус розповів, які вживані автомобілі купували українці в лютому.