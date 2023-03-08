Украинцы стали чаще покупать электромобили: самые популярные модели февраля

В феврале продажи новых и подержанных электромобилей в Украине заметно выросли. Всего за прошлый месяц украинцы купили более 1,5 тысячи авто на электротяге.

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В Украине существенно улучшились продажи электромобилей. Увеличился спрос как на новые, так и на подержанные модели. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Рынок новых электромобилей

[ + – ] Volkswagen ID.4 остается бестселлером на рынке новых электромобилей Фото: Volkswagen

В феврале продажи новых электромобилей увеличились втрое. Всего за месяц украинцы купили 413 авто на электротяге без пробега.

Самой популярной моделью на рынке новых электрокаров остается Volkswagen ID.4. За февраль в Украине купили 134 таких автомобиля.

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей в Украине за февраль:

Volkswagen ID.4 — 134 авто; Honda M-NV — 86 авто; Volkswagen ID.6 — 33 авто; Honda E — 27 авто; Mercedes-Benz EQC — 16 авто.

Всего в 2023 году в Украине продали 708 новых электромобилей. Это на 164% больше, чем показатель за аналогичный период в 2022 году.

Рынок подержанных электромобилей

[ + – ] Бюджетный Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем на вторичном рынке Украины Фото: Nissan

За февраль в Украине купили почти 1,3 тысячи электромобилей с пробегом. Их средний возраст составил 4 года.

Важно

В Украине сократился импорт подержанных автомобилей: самые популярные модели февраля

На вторичном рынке самой популярной моделью остается Nissan Leaf. В феврале было реализовано 208 таких авто.

ТОП-5 самых популярных подержанных электромобилей в Украине за февраль:

Nissan Leaf — 208 авто; Tesla Model 3 — 162 авто; Volkswagen ID.4 — 145 авто; Tesla Model Y — 85 авто; Honda M-NV — 81 авто.

Ранее Фокус рассказал, какие подержанные автомобили покупали украинцы в феврале.