Украинцы стали чаще покупать электромобили: самые популярные модели февраля
В феврале продажи новых и подержанных электромобилей в Украине заметно выросли. Всего за прошлый месяц украинцы купили более 1,5 тысячи авто на электротяге.
В Украине существенно улучшились продажи электромобилей. Увеличился спрос как на новые, так и на подержанные модели. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".
Рынок новых электромобилей
В феврале продажи новых электромобилей увеличились втрое. Всего за месяц украинцы купили 413 авто на электротяге без пробега.
Самой популярной моделью на рынке новых электрокаров остается Volkswagen ID.4. За февраль в Украине купили 134 таких автомобиля.
ТОП-5 самых популярных новых электромобилей в Украине за февраль:
- Volkswagen ID.4 — 134 авто;
- Honda M-NV — 86 авто;
- Volkswagen ID.6 — 33 авто;
- Honda E — 27 авто;
- Mercedes-Benz EQC — 16 авто.
Всего в 2023 году в Украине продали 708 новых электромобилей. Это на 164% больше, чем показатель за аналогичный период в 2022 году.
Рынок подержанных электромобилей
За февраль в Украине купили почти 1,3 тысячи электромобилей с пробегом. Их средний возраст составил 4 года.Важно
На вторичном рынке самой популярной моделью остается Nissan Leaf. В феврале было реализовано 208 таких авто.
ТОП-5 самых популярных подержанных электромобилей в Украине за февраль:
- Nissan Leaf — 208 авто;
- Tesla Model 3 — 162 авто;
- Volkswagen ID.4 — 145 авто;
- Tesla Model Y — 85 авто;
- Honda M-NV — 81 авто.
Ранее Фокус рассказал, какие подержанные автомобили покупали украинцы в феврале.