В Украине существенно снизились цены на автогаз: назвали причины

С 1 марта автогаз в Украине подешевел на 57 копеек. Эксперты считают, что цены продолжат снижаться.

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На украинских АЗС продолжают снижаться цены на сжиженный газ. Стоимость топлива за сутки снизилась на 11 копеек. Об этом сообщили на сайте Enkorr.

По состоянию на 8 марта автогаз в среднем стоит 23,19 грн/л. Цены на АЗС варьируются от 20,95 до 24,12 грн за литр.

Всего с 1 марта автогаз подешевел на 57 копеек. По прогнозам, уже через несколько дней средняя стоимость топлива упадет ниже 23 грн/л.

Динамика изменения цен на автогаз в Украине с начала марта:

1 марта — 23,76 грн/л (-1,16%);

2 марта — 23,71 грн/л (-0,21%);

3 марта — 23,67 грн/л (-0,17%);

6 марта — 23,49 грн/л (-0,76%);

7 марта — 23,30 грн/л (-0,81%);

8 марта — 23,19 грн/л (-0,47%).

Причины снижения цен на автогаз

Эксперты считают, что основной причиной такой динамики является стоимость автогаза в Европе. Биржевые цены стабильны и продолжают оставаться на уровне ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 479,3 доллара за тысячу кубометров. Стоит отметить, что 3 марта цены опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 августа 2021 года.

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Аналитики отметили, что стоимость газа в Европе снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах. Также такой динамике способствует теплая погода и предпринятые экономические меры, которые позволили сократить потребление газа.

Ранее Фокус писал, что в Украине существенно улучшились продажи электромобилей.