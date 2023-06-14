Представлено первое экологически чистое топливо для классических автомобилей (фото)

Покупателям сперва будет предложено три вида топлива по цене от 4,78 доллара за литр. Оно может заменить традиционный бензин и не влияет на динамические характеристики авто.

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Компания Coryton представило первое экологически чистое топливо для классических автомобилей Sustain Classic. Оно создано на растительной основе и подходит для многих двигателей. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Coryton сперва предложит три вида топлива: Super 80, Super 33 и Racing 50. Они гораздо более экологичные, чем обычный бензин.

Топливо создано на растительной основе Фото: Coryton

В состав Super 80 входит не менее 80% возобновляемых материалов. Это топливо снижает вредные выбросы автомобиля более чем на 65%. Его стоимость составляет 5 долларов за литр.

Топливо Super 33 сокращает вредные выбросы более чем на 25% и соответствует стандарту EN228 с октановым числом 98. Его стоимость составляет 4,78 доллара за литр.

Самым дорогим топливом является Racing 50. Это высокопроизводительная альтернатива бензину для гоночных автомобилей и суперкаров, которым требуется топливо с более высоким октановым числом.

Топливо Racing 50 сокращает вредные выбросы более чем на 35%. Его стоимость составляет 6,59 доллара за литр.

В Coryton заявили, что расход экологического топлива идентичен традиционному бензину. Даже звук выхлопной системы останется прежним.

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Топливо будет поставляться с пакетом присадок премиум-класса, разработанный для очистки и защиты двигателя. Также им можно заправлять не только классические автомобили, но и современные авто с ДВС.

Ранее Фокус рассказал, что компания Zero Petroleum объявила о старте продаж первого в мире экологичного топлива.