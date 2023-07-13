Дорогой свет, недешевый бензин. Что заставляет цены в июле расти

Снижение затрат на логистику и курсовая устойчивость, а также расширение предложения овощей собственного производства заставляли цены на продукты питания в июне идти вниз. Однако с июля вернулись довоенные ставки налогов на топливо, что непременно скажется на себестоимости. Фокус выяснил, ценники на какую продукцию могут уже скоро нас неприятно удивить.

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По данным Госстата, в июне 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении продолжала замедляться и упала до 12,8%. В месячном измерении цены выросли на 0,8%. При этом базовая инфляция в июне снизилась до 13,7% г/г с 15,6% г/г в мае.

"Замедление инфляции обусловлено большим предложением продовольствия и топлива, снижением мировых цен на товарных рынках, а также улучшением инфляционных и курсовых ожиданий на фоне устойчивой ситуации на наличном валютном рынке", — сообщили в Национальном банке.

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В НБУ также обратили внимание на то, что повышение тарифов на электроэнергию не заставило цены взлететь вверх, как ожидалось. В частности, благодаря предложению продовольствия, укреплению гривны на наличном валютном рынке, а также улучшению инфляционных и курсовых ожиданий.

Яблоки подешевели на 0,5% по сравнению с маем и стоят в среднем по 32,4 грн за кг. Фото: Pexels

В июне подорожание обработанных продовольственных товаров стремительно замедлялось (до 14,7% г/г). Это частично объясняется снижением затрат бизнеса на логистику. В частности, поэтому в прошлом месяце достаточно медленнее росли цены на хлеб и хлебопродукты. В то же время курсовая устойчивость способствовала снижению темпов роста стоимости продуктов со значительной долей импорта в себестоимости, в частности на рыбные продукты.

Мясо немного подешевело, а картофель подорожал на 60%: что происходило с ценами в июне

На конец июня цены на ряд фруктов почти не изменились по сравнению с маем, констатируют в Институте аграрной экономики (ИАЭ) со ссылкой на официальные данные Минфина Украины. Так, яблоки в среднем стоят 32,40 грн/кг (-0,5 %), апельсины — 56,10 грн/кг (+0,4 %), лимоны — 70,26 грн/кг (-0,8 %). В то же время бананы упали в цене аж на 32,7% до 42,44 грн/ кг. Земляника на конец июня стоила в диапазоне 60-70 грн/кг.

Клубника в этом году на 25% дешевле, чем в прошлом году.

"В этом году положительно отличилась клубника, которая была дешевле, чем в прошлом году. Несмотря на майские заморозки, продукции на рынке было достаточно. Цены в среднем были ниже на 20-25%", — отметил аналитик УКАБ Максим Гопка.

А вот ценники на овощи борщевого набора могут несколько огорчить. Больше всего — на 61,1% — подорожал картофель, который на конец июня стоил 19,90 грн/кг, говорят в ИАЭ. Свекла прибавила в цене 37% — до 14,15 грн/кг, а морковь подорожала до 71,23 грн/кг (+9,8 %). Несколько подешевела капуста белокочанная — до 54,70 грн/кг (-9,3%) и лук репчатый — до 59,90 грн/кг (-11,8%).

Картофель в июне подорожал на 60% относительно мая и стоит в среднем по 19,9 грн за кг Фото: Getty Images

Розничные цены на основные виды мяса — говядина, свинина, мясо птицы — в торговой сети уменьшились на 0,3-3% по сравнению с маем.

В июне упали цены на яйца. По данным Госстата, продукция подешевела на 16% по сравнению с июнем прошлого года и на 4% — относительно мая 2023-го. Это объясняется прежде всего увеличением их предложения в собственных домохозяйствах населения. Наблюдалось в июне и падение цен на молоко и сыр (-0,5% по сравнению с маем).

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Продуктовый марш: гречка бьет рекорды, а хлеб дорожает

Ценовая ситуация с крупами остается стабильной, отмечают в ИАЭ. Так, с начала года гречка подешевела почти на четверть (-23,3 %) — до 52,82 грн/кг, рис потерял в цене 4,6% — до 57,25 грн/кг. Крупы ячневые подешевели на 4,7%, а пшеничные — на 2,0%. Уменьшение цен связано с низкими экспортными ценами и достаточными для внутренних потребностей запасами зерновых. Только пшено прибавило 15,2% — цена достигла 30,05 грн/кг.

С начала 2023-го гречка подешевела почти на четверть и продолжает падать в цене

В течение июня гречка подешевела еще на 5,5% — до 52,82 грн/кг. Однако другие виды круп претерпели незначительное подорожание: рис прибавил 2,5% — до 57,26 грн/кг, крупы пшеничные подорожали на 1,2% — до 17,98 грн/кг.

Цены на муку пшеничную снизились на 3%, а в течение июня еще на 17 копеек — до 16,38 грн/кг. Однако отдельные виды продукции хлебопекарной отрасли продолжают дорожать. В течение первого месяца лета хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 0,6% — до 42,3 грн/кг, а из муки первого сорта — 0,3% и стоит 34,82 грн/кг. Ценники на ржаной хлеб подскочили до 36,57 грн/кг.

Подорожание топлива и электроэнергии: сколько будут стоить продукты в июле-августе

С 1 июля Украина вернулась к довоенной системе налогообложения горючего. Цены на АЗС уже полезли вверх. Например, бензин А-95 и бензин А-92 прибавили в цене около 3 грн — до 47,9 грн/л и 45,14 грн/л соответственно, а дизтопливо — +3,5 грн и стоит 46,86 грн. Аграрии уже почувствовали рост цен на топливо и прогнозируют более высокие цифры на ценниках в супермаркетах.

С восстановлением довоенных ставок налогов на топливо, цены на АЗС выросли на 3 — 3,5 грн на бензин и ДТ.

"Для аграриев это неприятная вещь, потому что мы вступаем в активную фазу уборочной кампании. Есть определенные запасы горючего, закупленного по более низким ценам, но их на всю кампанию не хватит. Плюс через месяц-полтора вступаем в посев озимых, в частности, рапса, ржи, пшеницы, ячменя. Разумеется, цена на эту кампанию будет дороже", — говорит генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Аграрии, которые приступают к уборочной кампании, почувствовали подорожание горючего. Говорят: это повлияет на стоимость хлеба

Поэтому очевидно в июле-августе произойдет подорожание продуктов питания, в частности, макаронных и хлебопекарных изделий, продолжает Коваль. Но цифры на ценниках будут расти плавно.

Рост цен из-за возвращения довоенных налогов на топливо будут сдерживать низкие доходы населения, говорит директор по энергетическим программам Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Рост цен на продукты будет меньше 1%, потому что в стоимости продуктов питания топливо, электроэнергия составляет небольшую часть. Во-вторых, рост цен ограничивается низким платежеспособным спросом населения", — пояснил эксперт.

Говядина, свинина и мясо птицы в июле-августе могут претерпеть незначительное подорожание — на 1,5-3%, предполагают в ИАЭ. А вот фрукты традиционно будут дешеветь из-за увеличения предложения собственного производства.

Эксперты ожидают снижения цен на капусту, морковь, свеклу, лук и картофель.

"В июле цена на черную смородину в пик массового урожая составит в диапазоне 70-90 грн/кг, малину — 75-90 грн/кг. На конец лета цены на яблоки ожидаются до 20 грн/кг. Стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой. Так, цена на апельсины ожидается до 60 грн/кг, лимоны до 65 грн/кг, бананы до 50 грн/кг", — отметила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ИАЭ Инна Сало.

Эксперты ожидают также уменьшения стоимости украинского "борща". Так, цена капусты белокочанной снизится до 35 грн/кг, свеклы — до 10 грн/кг, лука репчатого и моркови — до 40 грн/кг, картофеля — до 15-17 грн/кг. А вот ситуация с крупами и мукой будет оставаться относительно стабильной, прогнозируют специалисты.

Хлеб в среднем дорожает на 0,5 — 2% ежемесячно Фото: Wikimedia Commons

"В течение первой недели июля гречка уже подешевела на 7% и сейчас стоит в среднем 49,13 грн/кг. Ожидается, что в июле-августе гречка может подешеветь еще на 5-7%, мука — на 0,5-1%. Но другие виды круп — рис, пшено — могут претерпеть незначительное подорожание на 3-5%. Средняя цена на хлеб продолжит постепенный рост в среднем на 0,5-2% в месяц", — отметила главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ИАЭ Светлана Черемисина.

Плохие новости этим летом тоже будут: ожидать дальнейшего падения цен на яйца не стоит. По состоянию на 12 июля в магазинах Киева десяток яиц стоит 46,5-60 грн.

Инфляция вырастет, а продукты питания подорожают на 5% до конца лета, говорят финансисты.

"Яйцо столовое в летний период дешевеет, — объясняет Павел Коваль. — В этом году наблюдается удешевление и фиксация товара немного раньше. Это вызвано тем, что из хозяйств населения в весенне-летний период происходит поступление яйца для собственного потребления в больших объемах, по сравнению с зимним периодом. А из-за военных действий в ряде регионов хозяйства населения разрушены, брошены, потому что люди перемещены. То есть происходит удешевление яйца, но цена не будет падать, как в предыдущие годы, а будет стабилизация и к осени рост".

В целом надо готовиться к более активному росту цен ближе к осени, говорят специалисты. Показатель инфляции в августе в годовом измерении составит примерно 15%, а в ближайшие месяцы может произойти заметный рост цен почти на все категории потребительских товаров, говорят в инвестиционной компании Eavex Capital. "В среднем Eavex Capital прогнозирует увеличение конечных цен на продукты питания на 5% за период июль-август", — отметил директор аналитического департамента компании Дмитрий Чурин.

Рост тарифов и цен на топливо будут увеличивать себестоимость производства, поэтому цены будут двигаться вверх, считают эксперты Фото: Pexels

Повышение стоимости топлива и электроэнергии все больше будет находить отражение в ценниках на продукты питания.

"В зависимости от вида продукции в среднем цены вырастут от 5 до 15% ближе к осени. Себестоимость будет дорожать из-за поднятия тарифов на свет, воду, горюче-смазочные материалы, которые будут закладываться в себестоимость производства. И предложения на рынке будет становиться меньше", — резюмировал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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