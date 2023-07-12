Цена на газ в Украине бьет рекорды: что происходит со стоимость энергоресурса
В Минэкономики отмечают, что показатели средней цены снизились до минимума с начала расчета показателя в марте прошлого года.
Фактическая цена реализации природного газа в Украине по итогам июня зафиксирована на уровне 10 742,81 грн за 1 тыс. кубометров без НДС. Это почти на 4% ниже майских показателей, сообщают в Министерстве экономики.
В ведомстве отмечают, что показатели средней цены снизились до минимума с начала расчета показателя, который начался в марте 2022 года. Цена на газ за последний год опустилась почти в три раза.
В целом цена на газ менялась так:
- март — 29,391 грн/тыс. кубометров;
- апрель — 35,933 грн/тыс. кубометров;
- май — 31,175 грн/тыс. кубометров;
- июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;
- июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;
- август — 24,045 грн/тыс. кубометров;
- сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;
- октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;
- ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;
- декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров;
- январь 2023 — 23 723,43 грн/тыс. кубометров;
- февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров;
- март 2023 — 18 681 грн/тыс. кубометров;
- апрель 2023 — 14 382,34 грн/тыс. кубометров;
- май 2023 — 11 164 грн/тыс. кубометров;
- июнь 2023 — 10 743 грн/тыс. кубометров;
Как меняются цены на газ в Европе
На европейском газовом рынке тоже наблюдается снижение цен. Так, 12 июля стоимость газа на TFT в Нидерландах опустилась к показателям в 28,7 евро за мегаватт-час (около 335 долларов за тысячу кубометров). Это самый низкий уровень за последние два года, причем еще в 2022 году цены на газ были на пике и составляли 340 евро за мегаватт-час.
Тем временем в "Нафтогазе" считают, что будущий отопительный сезон Украина сможет пройти без импортного газа. Как объяснил глава правления компании Алексей Чернышов, для этого увеличат добычу на 8%.
При этом на днях компания заявила о рекордном полугодовом показателе по добыче природного газа за последние 15 лет. Так, фирма "Укрбургаз", входящая в группу "Нафтогаза", сумела пробурить около 157 тысяч метров.
Добавим также, что в начале этого года компания "Укргазвидобування" из группы "Нафтогаза" сообщала, что по итогам 2022 года было добыто 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного).