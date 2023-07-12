Ціна на газ в Україні б'є рекорди: що відбувається з вартістю енергоресурсу

У Мінекономіки зазначають, що показники середньої ціни знизилися до мінімуму з початку розрахунку показника в березні минулого року.

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Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за підсумками червня зафіксована на рівні 10 742,81 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Це майже на 4% нижче за травневі показники, повідомляють у Міністерстві економіки.

У відомстві зазначають, що показники середньої ціни знизилися до мінімуму від початку розрахунку показника, який розпочався в березні 2022 року. Ціна на газ за останній рік опустилася майже втричі.

Загалом ціна на газ змінювалася так:

березень — 29,391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35,933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;

грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів;

січень 2023 року — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;

лютий 2023 року — 20 727,73 грн/тис. кубометрів;

березень 2023 року — 18 681 грн/тис. кубометрів;

квітень 2023 — 14 382,34 грн/тис. кубометрів;

травень 2023 — 11 164 грн/тис. кубометрів;

червень 2023 — 10 743 грн/тис. кубометрів;

Як змінюються ціни на газ у Європі

На європейському газовому ринку теж спостерігається зниження цін. Так, 12 липня вартість газу на TFT у Нідерландах опустилася до показників у 28,7 євро за мегават-годину (близько 335 доларів за тисячу кубометрів). Це найнижчий рівень за останні два роки, причому ще 2022 року ціни на газ були на піку і становили 340 євро за мегават-годину.

Тим часом у "Нафтогазі" вважають, що майбутній опалювальний сезон Україна зможе пройти без імпортного газу. Як пояснив голова правління компанії Олексій Чернишов, для цього збільшать видобуток на 8%.

При цьому днями компанія заявила про рекордний піврічний показник з видобутку природного газу за останні 15 років. Так, фірма "Укрбургаз", що входить до групи "Нафтогазу", зуміла пробурити близько 157 тисяч метрів.

Додамо також, що на початку цього року компанія "Укргазвидобування" з групи "Нафтогазу" повідомляла, що за підсумками 2022 року було видобуто 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного).