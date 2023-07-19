Отпустить нельзя контролировать: нужно ли государству регулировать цены на бензин

В июле прошлого года правительство отменило регулирование цен на топливо, чтобы устранить дефицит накануне жатвы. Сейчас с отменой льготных ставок налогов цены на АЗС растут. Эксперты говорят: операторы злоупотребляют маржой, а АМКУ бездействует.

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С началом большой войны розничные операторы начали зарабатывать "безумно рекордную наценку" на литре топлива — более 30%, тогда, как в довоенное время она составляла не более 15%. Об этом пишет Фокус в новой статье "Бензин дорожает, заправки сокращают скидки: чего ждать автовладельцам летом".

Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко говорит: Антимонопольный комитет никак не реагирует на такую ситуацию.

"Отменено государственное регулирование цен, не контролируется абсолютно. АМКУ ни одного дела не возбудил за этот период", — подчеркнул он.

Розничные операторы во время войны увеличили маржу на 15%, а АМКУ бездействует, говорят эксперты Фото: Фокус

Поэтому правительству лучше вернуть государственное регулирование цен на топливо, которое Кабмин отменил в мае 2022 года, чтобы обуздать огромный дефицит на АЗС, образовавшийся из-за остановки импорта из Беларуси и РФ, а также атак России по нефтеперерабатывающим заводам. Регуляция цен создает прогнозируемую ситуацию на рынке топлива и ее отмена была ошибочной, ведь принималась в угоду трейдерам, говорит Сиренко.

"Давали зарабатывать 3 — 5 грн, потом 5 — 7 грн на литре. Как только отменили, сразу — 15 — 20 и обратно не вернулось. Это неправильно, особенно во время войны", — отметил эксперт.

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Другого мнения Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова. Отмена свободного падения цен грозит Украине дефицитом топлива, убежден он.

"Если государство вернет регулирование, тогда исчезнут значительные объемы [топлива] на АЗС и образуется серьезный дефицит. Когда государство вмешивается в рынок, эффект один — дефицит", — сказал Омельченко.

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Пока рынок не регулируется, топливный кризис нам не грозит, добавил он.

"Угрозы дефицита топлива не вижу. Потому что на рынке нефтепродуктов действует нормальная рыночная система. Хотя хотелось бы, чтобы лучше работал АМКУ, потому что есть злоупотребления и с точки зрения качества, и с точки зрения антиконкурентных сговоров. В целом рынок работает, поэтому ничего ему не помешает сбалансировать спрос и предложение. Если не будет вмешиваться государство, как это делалось в начале войны, то никаких проблем с объемами не будет", — убежден Омельченко.

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Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в одном из интервью выразил уверенность, что возвращение старых налогов никак не повлияет на стоимость топлива. Цены если и будут повышаться, то из-за мировой конъюнктуры цен на нефть, которая пока выглядит благоприятно.

Также Фокус писал, что эксперты прогнозируют подорожание продуктов питания, в частности, из-за роста цен на топливо, что будет закладываться в себестоимость производства. В зависимости от вида продукции в среднем цены вырастут от 5 до 15% ближе к осени.