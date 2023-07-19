Відпустити не можна контролювати: чи потрібно державі регулювати ціни на бензин

У липні минулого року уряд скасував регулювання цін на пальне, аби усунути дефіцит напередодні жнив. Нині зі скасуванням пільгових ставок податків, ціни на АЗС ростуть. Експерти кажуть: оператори зловживають маржею, а АМКУ бездіє.

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З початком великої війни роздрібні оператори почали заробляти "шалено рекордну націнку" на літрі пального — більш, ніж 30%, тоді, як у довоєнний час вона становила не більше 15%. Про це пише Фокус у новій статті "Бензин дорожчає, заправки скорочують знижки: чого чекати автовласникам влітку".

Аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко каже: Антимонопольний комітет ніяк не реагує на таку ситуацію.

"Скасовано державне регулювання цін, не контрольовано абсолютно. АМКУ жодної справи не порушив за цей період", — наголосив він.

Роздрібні оператори під час війни збільшили маржу на 15%, а АМКУ бездіє, кажуть експерти Фото: Фокус

Тож уряду краще повернути державне регулювання цін на пальне, яке Кабмін скасував у травні 2022 року, аби приборкати шалений дефіцит на АЗС, що утворився через зупинку імпорту з Білорусі та РФ, а також атаки Росії по нафтопереробним заводам. Регуляція цін створює прогнозовану ситуацію на ринку пального і її скасування було помилковим, адже ухвалювалося на догоду трейдерам, каже Сіренко.

"Давали заробляти 3 — 5 грн, потім 5 — 7 грн на літрі. Тільки-но скасували, одразу — 15 — 20 і назад не повернулось. Це неправильно, особливо під час війни", — зауважив експерт.

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Іншої думки Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Скасування вільного падіння цін загрожує Україні дефіцитом пального, переконаний він.

"Якщо держава поверне регулювання, тоді зникнуть значні обсяги [палива] на АЗС і утвориться серйозний дефіцит. Коли держава втручається в ринок, ефект один — дефіцит", — сказав Омельченко.

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Доки ринок не регулюється, паливна криза нам не загрожує, додав він.

"Загрози дефіциту пального не бачу. Тому що на ринку нафтопродуктів діє нормальна ринкова система. Хоча хотілося б, щоб краще працював АМКУ, бо є зловживання і з точки зору якості, і з точки зору антиконкурентних змов. Загалом ринок працює, тож нічого йому не завадить збалансувати попит і пропозицію. Якщо не втручатиметься держава, як це робилося на початку війни, то ніяких проблем з обсягами не буде", — переконаний Омельченко.

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Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в одному з інтерв’ю висловив упевненість, що повернення старих податків ніяк не вплине на вартість палива. Ціни якщо й підвищуватимуться, то через світову кон'юнктуру цін на нафту, яка поки що виглядає сприятливо.

Також Фокус писав, що експерти прогнозують подорожчання продуктів харчування, зокрема, через зростання цін на пальне, що буде закладатися у собівартість виробництва. Залежно від виду продукції в середньому ціни зростуть від 5 до 15% ближче до осені.