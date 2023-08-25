В Україні дешевшають популярні овочі: чому знижуються ціни та як довго це триватиме

Щоліта, як правило, в Україні дешевшають продукти харчування. Не став винятком і 2023 рік: огірки вже подешевшали на 31% порівняно з минулим роком, а морква продовжує дешевшати через невисокий попит.

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На українському ринку намітився спад цін на деякі популярні овочі. Так, лише за тиждень оптова вартість тепличних огірків знизилася вдвічі, а морква подешевшала на чверть. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Достатньо продукції та невисокі темпи збуту: чому дешевшають огірки

Зазначається, що ціни знижуються попри те, що більшість тепличних комбінатів зупинили реалізацію огірків до початку осені. Причина, через яку овоч дешевшає: на ринку не бракує огірків, оскільки постачальники привозять овоч, вирощений на відкритому ґрунті. Така продукція завжди дешевша, ніж огірки з тепличних комбінатів.

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"Зараз тепличний огірок надходить у продаж по 8-21 грн/кг, хоча ще наприкінці минулого робочого тижня ціни на цю продукцію стартували від 20 грн/кг. Водночас ціни на плівковий огірок і продукцію з відкритого ґрунту стартують від 7 грн/кг", — розповіли аналітики.

При цьому дешева продукція все ще надходить на ринки, а в умовах невисоких темпів збуту вона чинить істотний тиск на ринок. Так, зараз ціни на огірки в Україні вже знизилися в середньому на 31% нижче торішнього рівня в аналогічний період.

Що відбувається з цінами на моркву

Тим часом закупівельна вартість моркви за тиждень знизилася на чверть. Як пояснюють аналітики, все через стриманий попит з боку покупців, що змушує продавців переглядати рівень оптових цін.

"Вартість моркви тримається в діапазоні 6-14 грн/кг. А наприкінці минулого тижня ціновий діапазон на моркву в Україні був на рівні 8-16 грн/кг", йдеться в публікації EastFruit...

На думку аналітиків, морква в Україні дешевшатиме й надалі. Тенденція, можливо, збережеться до кінця масового збору коренеплодів.

Що буде з цінами на решту продукції до кінця серпня

За прогнозом учених "Інституту аграрної економіки", на кінець літа ціни на овочі борщового набору можуть ще знизитися. Як розповів Фокусу економіст Борис Кушнірук, на вартість впливатиме одразу кілька факторів.

"Населення в Україні зараз фізично менше, попит менший, експорт проблемний. Тому ціни протягом серпня і можливо вересня не зростатимуть", — зазначив він.

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Так, наприкінці літа-початку осені, капуста білоголова може подешевшати до 10 грн/кг, буряк — до 15 грн/кг, цибуля ріпчаста і морква — до 20 грн/кг, картопля — до 11 грн/кг.

Водночас експерти прогнозують, що незначно подорожчають основні види м'яса. Це пов'язано з підвищенням вартості електроенергії та палива, здорожчанням зернових та олійних культур, які складають основу комбікорму для худоби та птиці.

Нагадаємо, НБУ та експерти прогнозують уповільнення інфляції до кінця року. Також нагадаємо, що Фокус дізнався, скільки витрачають європейці, а скільки українці, щоб прогодувати себе і сім'ю.