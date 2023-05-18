Дорога їжа. Чи буде в Україні дорожчати м'ясо та гречка і що впливає на ціни

Деякі продукти харчування, зокрема курячі яйця, які минулої осені здивували стрімким зростанням, поступово дешевшають. АЗС з початку року втішають стабільним зниженням вартості пального. Але ситуація може змінитися. Чого чекати від цін в наступні місяці й до кінця року?

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Зазвичай споживачів збурює різке подорожчання товарів та послуг. Водночас зниження цін сприймається як належне й резонансу не викликає. Приклад — ціни на яйця. А вони, відповідно до даних Держстату, очолили перелік товарів та послуг, ціни на які у квітні 2023 року просіли найбільш помітно — на 8,7%.

Яйця в Україні знову коштують, як у вересні 2022 року Фото: Наталія Богута

Протягом місяця в Україні подешевшали не тільки курячі яйця, а й деякі інші товари та послуги, що призвело до помітного уповільнення інфляції. Згідно з даними Держстату, у квітні 2022 року у річному вимірі інфляція становила 17,9%, тоді як у березні цей показник досягав 21,3%. Зростання цін за квітень склало лише 0,2%, тоді як в березні місячний показник сягав 1,5%.

"Уповільнення індексу інфляції було очікуваним, бо в цьому випадку, перш за все, враховується база порівняння з весною минулого року, коли ціни йшли різко вгору на фоні шоків для економіки, спричинених російським вторгненням", — пояснює статистичний ефект Дмитро Чурин, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital.

Драйвери стабілізації. Що в Україні найбільше подешевшало у 2023 році

Спочатку наведемо ТОП-5 позицій, ціни на які, за даними Держстату, найбільш суттєво знизилися з початку 2023 року:

паливо та мастила: -12,1%;

яйця курячі: -7%;

аудіо- та фототехніка, комп'ютери: -3,8%;

олія соняшникова: -2,2%;

інші їстівні жири: -2,2%.

З початку року ціни на автозаправках знизилися на 12,1% Фото: InfoCar

Світлана Черемісіна, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", зазначає, що в 2023 році продовжують знижуватися ціни на основні види круп.

"Порівняно з січнем рис подешевшав на 5,4% до 56,73 грн за кг, а гречка втратила в ціні 13,2% й в середньому коштує 59,79 грн за кг. Крупи ячні та пшеничні подешевшали на 2,0 % та 2,8 % відповідно", — уточнює співрозмовниця Фокусу.

Тим часом, найбільшим драйвером інфляції, за інформацією Держстату, виявилися овочі, які за січень-квітень 2023 року додали в ціні 42,6%. Проте у квітні їх подорожчання уповільнилося до 0,3%. Адже невдовзі можна очікувати сезонної стабілізації й подальшого зниження цін.

Найбільше - на 42,6% - в 2023 році підвищилися ціни на овочі Фото: Unsplash

На другому місці в умовному рейтингу харчових продуктів — драйверів інфляції — виявилося м’ясо та м’ясопродукти, які з початку року додали в ціні 5,4%. Цікаво, що лише за квітень ця група товарів подорожчала на 3,3%.

"Зростання цін спричинив підвищений попит на м’ясо птиці та свинину напередодні й в період Великодніх свят. А найбільше здорожчання свинини (на 2,5-5,4%), пояснюється тим, що страви з неї є традиційними на великодньому столі", — уточнює Наталія Копитець, провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Свинина здорожчала, бо страви з неї є традиційними на великодньому столі Фото: volyn.tabloyid.com

Світлана Черемісіна додає, що продукція хлібопекарської галузі з початку 2023 року подорожчала наступним чином:

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку: +1,8 % до 34,81 грн за кг

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку: +1,7% до 41,81 грн за кг;

батон: +2,2% до 22,30 грн за 500 гр;

житній хліб: +1,4% до 35,56 грн за кг.

Співрозмовниця Фокусу звертає увагу, що лише протягом квітня хліб у середньому додав в ціні 0,5% (20-30 копійок за кг).

Час покращувати прогнози. Що буде з цінами в Україні до кінця року

В експертному середовищі очікують подальшого уповільнення інфляції в Україні в наступні місяці й переглядають свої прогнози в кращий бік. Зокрема, Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік з 18,7% до 14,8%.

Нацбанк суттєво поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік Фото: bank.gov.ua

"В цілому, ми погоджуємося з такою логікою, бо фактичний темп інфляції сповільнився до 0,2% у квітні по відношенню до березня. Таким чином, якщо не відбудеться різкого підняття цін на енергоресурси на світових ринках, споживчі ціни у багатьох категоріях можуть залишитися відносно стабільними до кінця року", — коментує Дмитро Чурин.

Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, також поділяє оптимізм НБУ та очікує суттєвого уповільнення темпів зростання цін протягом поточного року.

Ваврищук називає наступні вагомі фактори, які сприятимуть приборканню інфляції:

слабкість внутрішнього споживчого попиту. Стагнація доходів населення та значне зменшення кількості споживачів через масову еміграцію може спонукати виробників до роботи з нижчою маржою заради збереження клієнтської бази;

Стагнація доходів населення та значне зменшення кількості споживачів через масову еміграцію може спонукати виробників до роботи з нижчою маржою заради збереження клієнтської бази; відсутність намірів влади значно переглядати комунальні тарифи . Підняття тарифів, яке вже давно назріло, навряд чи відбудеться протягом поточного року, й заради збереження купівельної спроможності населення Держбюджет та державні монополії візьмуть тягар збитків на себе;

. Підняття тарифів, яке вже давно назріло, навряд чи відбудеться протягом поточного року, й заради збереження купівельної спроможності населення Держбюджет та державні монополії візьмуть тягар збитків на себе; стабільний обмінний курс . Прибутковість багатьох імпортних операцій значно зросла минулого року через існування подвійних курсів на готівковому та безготівковому ринках. Тож імпортери мають значний резерв для зниження маржі;

. Прибутковість багатьох імпортних операцій значно зросла минулого року через існування подвійних курсів на готівковому та безготівковому ринках. Тож імпортери мають значний резерв для зниження маржі; зниження світових цін на агропродукцію. Воно відбувалося протягом минулого року й лише зараз тренд дуже поступово розвертається. При цьому внутрішня пропозиція овочів та фруктів має зрости завдяки визволенню значних територій на півдні України.

Різкі й несподівані стрибки цін на окремі продукти, як це було з гречкою, курячими яйцями та цибулею, до кінця 2023 року є малоймовірними.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у найближчі кілька місяців ціни на крупи залишатимуться стабільними, але подальше здешевлення не відбуватиметься, або буде незначним в межах 1-2%. Це особливо стосується гречки, дефіциту якої у 2023 році вже не має бути.

"У 2023 році не очікується несподіваних стрибків цін на основні види м’яса – яловичину, свинину та м’ясо птиці. Наразі передумов для цього немає. Однак, в умовах війни, з постійними ракетними атаками можливе знищення або руйнація виробничих потужностей з вирощування худоби і птиці, що може зумовити скорочення пропозиції основних видів м’яса й підвищення цін на нього", — попередила Наталія Копитець.

Помітних стрибків цін на м'ясо в 2023 році не очікується Фото: Getty Images

Фактор АЗС. Чи призведе до подорожчання товарів та послуг повернення ПДВ на пальне

В Україні 1 липня 2023 року повертається податок на додану вартість (ПДВ) на пальне у розмірі 20%. Нагадаємо, його тимчасово знизили до 7% у березні 2022-го на тлі зростаючого дефіциту нафтопродуктів й їх стрімкого подорожчання. Проте з часом ціни на пальне стабілізувалися, а за січень-квітень 2023 року, відповідно до даних Держстату, навіть знизилися на 12,1%. Тим часом, гостро стоїть питання збільшення надходжень до Держбюджету, адже саме податкові та інші власні надходження, а не міжнародну допомогу, Україна може скеровувати на потреби ЗСУ.

Наслідком повернення ПДВ на пальне може стати подорожчання різних видів палива на 5-7 грн на літр й нова хвиля пришвидшення інфляції. Адже паливна складова впливає на ціни багатьох товарів та послуг. Більш того, Дмитро Чурин зауважує, що логістика автотранспортом зараз стала основною для України через відсутність нормального доступу до морських шляхів, й тому питання вартості палива є дуже суттєвим для визначення кінцевих споживчих цін.

Зокрема, як зазначає Світлана Черемісіна, прогнозоване здорожчання електроенергії на тлі тривалої енергетичної кризи і майбутнє повернення ПДВ на пальне посилять свій негативний вплив на цінову динаміку хліба та хлібних виробів, а середня ціна на хліб продовжить поступове зростання на 0,5-1% на місяць.

Експерти прогнозують поступове підвищення вартості хлібу до кінця 2023 року Фото: pexels.com

Дещо пом’якшити негативний вплив паливного фактору можуть тенденції на ринку нафти.

"За останні десять років максимальний рівень цін на нафту Brent знаходився біля позначки $115 за барель на початку літа минулого року. З того часу спостерігається тенденція до зниження ціни. Поточна вартість становить близько $75 і за базовим сценарієм в найближчі 12 місяців очікується коливання цін на нафту у широкому діапазоні $60-90 за барель", — аналізує ситуацію Дмитро Чурин.

Співрозмовник Фокусу запевняє: якщо нафта не вийде за зазначені межі діапазону, можна розраховувати на відносно прийнятні ціни на паливо в Україні.

"Повторення минулорічної паливної кризи, яка призвела до зростання цін на пальне на 69% протягом 2022 року, дуже малоймовірне, завдяки падінню світових цін на нафту та перебудові логістики з постачання пального [в Україну]", — додає Віталій Ваврищук.

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