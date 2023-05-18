Дорогая еда. Будет ли в Украине дорожать мясо и гречка и что влияет на цены

Некоторые продукты питания, в частности, куриные яйца, прошлой осенью удивившие стремительным ростом, постепенно дешевеют. АЗС с начала года радуют стабильным снижением стоимости горючего. Но ситуация может измениться. Чего ждать от цен в ближайшие месяцы и до конца года?

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Обычно потребителей будоражит резкое подорожание товаров и услуг. Тогда как снижение цен воспринимается как должное и резонанса не вызывает. Пример – цены на яйца. А они, согласно данным Госстата, возглавили перечень товаров и услуг, цены на которые в апреле 2023 года просели наиболее заметно — на 8,7%.

Яйца в Украине снова стоят, как в сентябре 2022 года Фото: Наталия Богута

В течение месяца в Украине подешевели не только куриные яйца, но и некоторые другие товары и услуги, что привело к заметному замедлению инфляции. Согласно данным Госстата, в апреле 2022 года в годовом исчислении инфляция составляла 17,9%, тогда как в марте этот показатель достигал 21,3%. Рост цен за апрель составил лишь 0,2%, в то время как в марте месячный показатель достигал 1,5%.

"Замедление индекса инфляции было ожидаемым, поскольку в этом случае, прежде всего, учитывается база сравнения с весной прошлого года, когда цены шли резко вверх на фоне шоков для экономики, вызванных российским вторжением", — объясняет статистический эффект Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

Драйверы стабилизации. Что в Украине наиболее подешевело в 2023 году

Сначала приведем ТОП-5 позиций, цены на которые, по данным Госстата, наиболее существенно снизились с начала 2023 года:

топливо и смазочные материалы: -12,1%;

яйца куриные: -7%;

аудио- и фототехника, компьютеры: -3,8%;

масло подсолнечное: -2,2%;

прочие съедобные жиры: -2,2%.

С начала года цены на автозаправках снизились на 12,1% Фото: InfoCar

Светлана Черемисин, главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики", отмечает, что в 2023 году продолжают снижаться цены на основные виды круп.

"По сравнению с январем рис подешевел на 5,4% до 56,73 грн за кг, а гречка потеряла в цене 13,2% и в среднем стоит 59,79 грн за кг. Крупы ячные и пшеничные подешевели на 2,0% и 2,8% соответственно", — уточняет собеседница Фокуса.

Между тем наибольшим драйвером инфляции, по информации Госстата, оказались овощи, которые за январь-апрель 2023 года прибавили в цене 42,6%. Однако в апреле их удорожание замедлилось до 0,3%. И вскоре можно ожидать сезонной стабилизации и снижения цен на них.

Больше всего – на 42,6% – в 2023 году повысились цены на овощи Фото: Unsplash

На втором месте в условном рейтинге пищевых продуктов – драйверов инфляции – оказалось мясо и мясопродукты, которые с начала года прибавили в цене 5,4%. Интересно, что только за апрель эта группа товаров подорожала на 3,3%.

"Рост цен вызвал повышенный спрос на мясо птицы и свинину накануне и в период Пасхальных праздников. А наибольшее удорожание свинины (на 2,5-5,4%), объясняется тем, что блюда из нее традиционны на пасхальном столе", — уточняет Наталья Копытец, ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Свинина подорожала, потому что блюда из нее традиционны на пасхальном столе Фото: volyn.tabloyid.com

Светлана Черемисин добавляет, что продукция хлебопекарной отрасли с начала 2023 года подорожала следующим образом:

хлеб пшеничный из муки первого сорта: +1,8% до 34,81 грн за кг

хлеб пшеничный из муки высшего качества: +1,7% до 41,81 грн за кг;

батон: +2,2% до 22,30 грн. за 500 гр;

ржаной хлеб: +1,4% до 35,56 грн/кг.

Собеседница Фокуса обращает внимание, что только в течение апреля хлеб в среднем прибавил в цене 0,5% (20-30 копеек за кг).

Пора улучшать прогнозы. Что будет с ценами в Украине до конца года

В экспертной среде ожидают дальнейшее замедление инфляции в Украине в последующие месяцы и пересматривают свои прогнозы в лучшую сторону. В частности, Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 18,7% до 14,8%.

Нацбанк существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год Фото: bank.gov.ua

"В целом, мы соглашаемся с такой логикой, потому что фактический темп инфляции замедлился до 0,2% в апреле по отношению к марту. Таким образом , если не произойдет резкое повышение цен на энергоресурсы на мировых рынках, потребительские цены во многих категориях могут остаться относительно стабильными до конца года", – комментирует Дмитрий Чурин.

Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, также разделяет оптимизм НБУ и ожидает существенное замедление темпов роста цен в текущем году.

Ваврищук называет следующие веские факторы, которые будут способствовать обузданию инфляции:

слабость внутреннего потребительского спроса. Стагнация доходов и значительное уменьшение количества потребителей из-за массовой эмиграции может побуждать производителей к работе с низшей маржой ради сохранения клиентской базы;

Стагнация доходов и значительное уменьшение количества потребителей из-за массовой эмиграции может побуждать производителей к работе с низшей маржой ради сохранения клиентской базы; отсутствие намерений властей значительно пересматривать коммунальные тарифы . Уже давно назревшее поднятие тарифов вряд ли произойдет в течение текущего года, и ради сохранения покупательной способности населения Госбюджет и государственные монополии возьмут бремя убытков на себя;

. Уже давно назревшее поднятие тарифов вряд ли произойдет в течение текущего года, и ради сохранения покупательной способности населения Госбюджет и государственные монополии возьмут бремя убытков на себя; стабильный обменный курс . Доходность многих импортных операций значительно выросла в прошлом году из-за существования двойных курсов на наличном и безналичном рынках. Так что импортеры имеют значительный резерв для снижения маржи;

. Доходность многих импортных операций значительно выросла в прошлом году из-за существования двойных курсов на наличном и безналичном рынках. Так что импортеры имеют значительный резерв для снижения маржи; снижение мировых цен на агропродукцию. Оно происходило в течение прошлого года и только сейчас тренд постепенно разворачивается. При этом внутреннее предложение овощей и фруктов должно увеличиться благодаря освобождению значительных территорий на юге Украины.

Резкие и неожиданные скачки цен на отдельные продукты, как это было с гречкой, куриными яйцами и луком, до конца 2023 года маловероятны.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в ближайшие несколько месяцев цены на крупы будут оставаться стабильными, но дальнейшее удешевление не ожидается или будет незначительным в пределах 1-2%. Это особенно касается гречки, дефицита которой в 2023 году уже не должно быть.

"В 2023 году не ожидается неожиданных скачков цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы. Пока предпосылок для этого нет. Однако, в условиях войны, с постоянными ракетными атаками возможно уничтожение или разрушение производственных мощностей по выращиванию скота и птицы, что может вызвать сокращение предложения основных видов мяса и повышение цен на него", — предупредила Наталья Копытец.

Заметных скачков цен на мясо в 2023 году не ожидается Фото: Getty Images

Фактор АЗС. Приведет ли к удорожанию товаров и услуг возврат НДС на топливо

В Украине 1 июля 2023 года возвращается налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо в размере 20%. Напомним, его временно снизили до 7% в марте 2022 года на фоне растущего дефицита нефтепродуктов и их стремительного подорожания. Однако со временем цены на топливо стабилизировались, а за январь-апрель 2023 года, согласно данным Госстата, даже снизились на 12,1%. Между тем остро стоит вопрос увеличения поступлений в Госбюджет, ведь именно налоговые и другие собственные доходы, а не международную помощь, Украина может направлять на нужды ВСУ.

Следствием возврата НДС на топливо может стать подорожание разных видов топлива на 5-7 грн на литр и новая волна ускорения инфляции. Ведь топливная составляющая влияет на цены многих товаров и услуг. Более того, Дмитрий Чурин отмечает, что логистика автотранспортом сейчас стала основной для Украины из-за отсутствия нормального доступа к морским путям, и поэтому вопрос стоимости топлива очень важен для определения конечных потребительских цен.

В частности, как отмечает Светлана Черемисин, прогнозируемое удорожание электроэнергии на фоне длительного энергетического кризиса и предстоящий возврат НДС на горючее усилят свое негативное влияние на ценовую динамику хлеба и хлебных изделий, а средняя цена на хлеб продолжит постепенный рост на 0,5-1% в месяц.

Эксперты прогнозируют постепенное повышение стоимости хлеба до конца 2023 года Фото: pexels.com

Несколько смягчить негативное влияние топливного фактора могут тенденции на рынке нефти.

"За последние десять лет максимальный уровень цен на нефть Brent находился около отметки $115 за баррель в начале лета прошлого года. С тех пор наблюдается тенденция к снижению цены. Текущая стоимость составляет около $75 и по базовому сценарию в ближайшие 12 месяцев ожидается колебание цен на нефть в широком диапазоне $60-90 за баррель", — анализирует ситуацию Дмитрий Чурин.

Собеседник Фокуса уверяет: если нефть не выйдет за указанные пределы диапазона, можно рассчитывать на относительно приемлемые цены на топливо в Украине.

"Повторение прошлогоднего топливного кризиса, приведшего к росту цен на топливо на 69% в течение 2022 года, очень маловероятно, благодаря падению мировых цен на нефть и перестройке логистики по поставкам топлива [в Украину]", — добавляет Виталий Ваврищук.

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