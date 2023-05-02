"Результат политики, которая многим не нравится": в НБУ объяснили, почему снижается инфляция

По мнению главы Нацбанка, целый комплекс факторов позволяет регулятору пересмотреть прогноз по инфляции на конец года и улучшить ожидания.

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В Украине наметился стойкий дезинфляционный тренд, в рамках которого можно прогнозировать дальнейшее снижение цен. Об этом рассказал в интервью Youtube-каналу "Мы-Украина" глава Национального банка Андрей Пышный.

"Цены будут снижаться. Спрос на валюту уменьшается. Это результат, в том числе, и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравилась и сейчас не нравится", – сказал Пышный.

По его словам, это также результат того, что украинская энергетика, благодаря эффективной работе правительства и мужества украинских специалистов, достаточно быстро восстановила свои мощности после российских ракетных обстрелов. Плюс мировые цены на энергоносители несколько снизились, потребительский спрос не так высок.

Как отметил Андрей Пышный, целый комплекс факторов позволяет считать, что Украина вошла в достаточно устойчивый дезинфляционный тренд. Поэтому в Национальном банке решили пересмотреть свой прогноз инфляции на конец года.

"Если в декабре мы прогнозировали инфляцию на уровне 18,7%, то к концу года мы прогнозируем 14,8%", – подчеркнул глава НБУ.

При этом в Нацбанке считают, что в 2024 году ситуация в экономике улучшится еще больше — инфляция будет на уровне 9,6% (то есть вернется к однозначному числу), а рост ВВП может достичь 6,4%.

В то же время для украинской экономики существуют военные риски, которые могут негативно повлиять на прогнозы. Например:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей;

риск возвращения дефицитов в энергетике и разрушений инфраструктуры, что может привести к росту спроса на импортное оборудование и энергоресурсы, а следовательно, и на иностранную валюту;

усложнение или прекращение работы "зернового коридора", а также обострение проблем, связанных с ограничениями импорта украинского продовольствия в некоторые страны ЕС.

Напомним, недавно Фокус писал о консенсус-прогнозе неправительственных аналитиков относительно продолжительности войны и динамики ВВП в Украине.

Отметим, что Министерство экономики 3 марта 2023 года опубликовало Инфляционный отчет, в котором прогнозируется, что инфляционные факторы в условиях военного времени будут усиливаться.