Дороге задоволення: українцям доведеться платити ще більше за молочні продукти

На думку аналітиків, молочні продукти в перші місяці 2024 року подорожчають ще на 5-7%. Ціни зростатимуть, поки виробники не вирівняють економічний баланс через подорожчання сировини.

Related video

В Україні продовжують дорожчати свіжі молочні продукти. Очікується, що до весни деякі категорії продукції додадуть у ціні ще на кілька відсотків, пише аналітична платформа "Інфагро".

Важливо

Менше хліба в 2024 році. Чому агрокомпанії переходять на виробництво м`яса та як це вплине на ціни

Як зазначається, подорожчання зупиниться тільки після того, як виробники молочних продуктів не вирівняють економічний баланс через подорожчання сировини.

"Тобто до весни окремі види продукції можуть подорожчати ще на 5-7%", — розповіли експерти.

Водночас, попри те, що ціни на продукцію зростають, рівень і обсяги експорту свіжих молокопродуктів теж демонструє стабільне зростання. Але географія наявного експорту не дає змоги прогнозувати, що відбудеться якесь серйозне збільшення. За даними аналітиків, протягом 2023 року експорт свіжих молокопродуктів збільшився на 36%.

Водночас імпортувати продукцію було не вигідно до четвертого кварталу. Тому на чверть відбулося скорочення закупівлі свіжих молокопродуктів на зовнішніх ринках. Це дало змогу вирівнятися торговому балансу в цій категорії продукції.

За словами експертів, оскільки вітчизняні молокопродукти останнім часом істотно подорожчали, їх імпорт уже в першому кварталі 2024 року може помітно зрости.

Майже всі молочні продукти, які є в споживчому кошику українців, дорожчають на тлі зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, пальне та логістику, підвищення закупівельних цін на сировину та скорочення поголів'я худоби після повномасштабного вторгнення Росії.

Як раніше писав Фокус, основні продукти в Україні дорожчатимуть і далі, оскільки через війну збільшується вартість логістики, тому шлях в об'їзд виходить значно довшим. Як пояснили українські експерти, наша країна займається імпортом, наприклад, цитрусових і бананів, а також морепродуктів і риби. Деякі з цих товарів почали дорожчати ще з кінця минулого року, але з часом можуть стати ще дорожчими.

Важливо

М'ясо в Україні знову дорожчає: експерти розповіли, що відбувається з цінами

Також раніше Фокус писав, що може статися з вашим організмом, якщо пити коров'яче молоко щодня.