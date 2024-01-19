Дорогое удовольствие: украинцам придется платить еще больше за молочные продукты

По мнению аналитиков, молочные продукты в первые месяцы 2024 года подорожают еще на 5-7%. Цены будут расти, пока производители не выровняют экономический баланс из-за подорожания сырья.

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В Украине продолжают дорожать свежие молочные продукты. Ожидается, что к весне некоторые категории продукции прибавят в цене еще на несколько процентов, пишет аналитическая платформа "Инфагро".

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Как отмечается, подорожание остановится только после того, как производители молочных продуктов не выровняют экономический баланс из-за подорожания сырья.

"То есть к весне отдельные виды продукции могут подорожать еще на 5-7%", — рассказали эксперты.

В то же время, несмотря на то, что цены на продукцию растут, уровень и объемы экспорта свежих молокопродуктов тоже демонстрирует стабильный рост. Но география существующего экспорта не позволяет прогнозировать, что произойдет какое-то серьезное увеличение. По данным аналитиков, в течение 2023 года экспорт свежих молокопродуктов увеличился на 36%.

При этом импортировать продукцию было не выгодно до четвертого квартала. Поэтому на четверть произошло сокращение закупки свежих молокопродуктов на внешних рынках. Это позволило выровняться торговому балансу в этой категории продукции.

По словам экспертов, поскольку отечественные молокопродукты за последнее время существенно подорожали, их импорт уже в первом квартале 2024 года может заметно вырасти.

Почти все молочные продукты, которые есть в потребительской корзине украинцев, дорожают на фоне роста расходов перерабатывающих предприятий на электроэнергию, топливо и логистику, повышения закупочных цен на сырье и сокращения поголовья скота после полномасштабного вторжения России.

Как ранее писал Фокус, основные продукты в Украине будут дорожать и дальше, поскольку из-за войны увеличивается стоимость логистики, поэтому путь в объезд получается значительно длиннее. Как объяснили украинские эксперты, наша страна занимается импортом, например, цитрусовых и бананов, а также морепродуктов и рыбой. Некоторые из этих товаров начали дорожать еще с конца прошлого года, но со временем могут стать еще дороже.

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