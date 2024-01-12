М'ясо в Україні знову дорожчає: експерти розповіли, що відбувається з цінами

За повідомленням Держстату, за 2023 рік інфляція в Україні перевершила всі прогнози, і попри велику війну, зростання цін сповільнюється. Опитані Фокусом експерти оцінили перспективи для споживчого ринку взимку 2024-го.

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Річна інфляція в Україні впродовж 2023 року сповільнилася у п'ять разів і становила за підсумками року 5,1%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Базова інфляція в грудні в місячному вираженні була нульовою, а за рік становила 4,9% (у 2022-му було 22,6%). Нагадаємо, у 2022 році інфляція досягла за підсумками року 26,6%.

Значну роль у сповільненні інфляції зіграли глобальні фактори, кажуть опитані Фокусом експерти. Зокрема, як зазначив директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, на ціни вплинула динаміка цін на нафту та агропродукцію.

Він розповів Фокусу, що у річному порівнянні за 2023 рік вартість нафти на міжнародному ринку знизилася на 7,5%, а ціна пшениці взагалі впала на 18%.

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М'ясо та риба дорожчі, яйця та олія дешевші: як змінилися ціни на продукти у 2023 році

Ціни знижуються, але не всюди: як змінились ціни в Україні

Окрім динаміки цін на нафтопродукти, одним з основних факторів уповільнення інфляції в Україні 2023 року експерти називають й інші фактори. За словами економіста ЦЕС Максима Самойлюка, логістичні обмеження, які заважали вивезенню продукції за кордон, відобразились і у динаміці цін на продукти. Тобто, всередині України на внутрішньому ринку утворилась достатня кількість продукції, і ціни знижувались через зростання пропозиції на фоні великого врожаю.

"В окремі місяці продукти навіть подешевшали", — пояснює економіст.

З ним погоджується експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На ціни вплинула динаміка цін на агропродукцію, а також логістичні складнощі, через що зросла пропозиція всередині України

Порівнюючи врожаї 2023 і 2022 років він зазначив, що минулорічний був набагато кращим. Це і створило достатньо великий обсяг внутрішньої пропозиції, що зумовило здешевлення.

Проте продукти харчування за рік все ж подорожчали. За даними Держстату, за січень-грудень 2023 порівняно з таким же періодом 2022 року відбулась така зміна цін:

хліб +12,2%

макаронні вироби +8,4%

м’ясо та м’ясопродукти +19,4%

риба та продукти з риби +19,4%

молоко +12,1%

сир і м’який сир (творог) +13,7%

яйця +36,6%

масло +14,7%

фрукти +19,8%

овочі +9,6%

безалкогольні напої +20,4%

алкогольні напої, тютюнові вироби +14,6%

"Якщо ми порівнюємо грудень 2022 і грудень 2023 років, то тільки м’ясо показало 12% росту. Овочі, олія, цукор, яйця показали здешевлення в порівнянні з груднем 2022 року. Чому? Тому що їх дуже багато було вироблено", — зазначив Олег Пендзин.

На внутрішньому ринку України утворилась достатня кількість продукції, і ціни знижувались. Зокрема, подешевшала гречка, також суттєво знизились ціни на деякі групи овочів

У майбутньому, на думку експертів, на ціни будуть суттєво впливати такі чинники, як рівень міжнародної фінансової допомоги Україні, індексація пенсій, запланована урядом на цей рік, вартість енергетичних ресурсів на світових ринках, врожай, який отримають аграрії в 2024 році. Як нещодавно писав Фокус, на ціни в Україні впливатиме і курс гривні.

Нагадаємо, інфляція у грудні порівняно із листопадом 2023 року становила 0,7%, а за рік у цілому — 5,1% (у 2022-му було 26,6%).

Як раніше писав Фокус, продукти дорожчатимуть, адже дорожчає логістика, тож шлях в об'їзд виходить значно довшим. За словами українських експертів, Україна імпортує, зокрема, банани та цитрусові, більшу частину морепродуктів та рибу, а також корми для тварин. Ціни на ці товари вже дещо зросли, але вони можуть ще подорожчати.