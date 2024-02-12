На повідомлення про те, що їм надходитимуть додаткові квитанції на оплату комунальних послуг щодо газопостачання, українці відреагували з роздратуванням. Так звана третя платіжка за газ стала для більшості неприємною несподіванкою нового року. Фокус вивчив, за що і скільки доведеться платити мешканцям будинків, обладнаних газовими мережами.

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Ще декілька років тому українські споживачі розраховувалися за газ однією платіжкою. Після початку реформування газового ринку платіжка розділилася на дві: тепер за газ та за його розподіл потрібно сплачувати окремо. Але не встигли споживачі звикнути до двох папірців, як виявилося, що є ще й третя платіжка — за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Вже у поштовій скриньці: рахунок виставлений в лютому за січень

З початку січня на українців очікував "сюрприз" у вигляді третьої платіжки за газ. Тепер за газ, доставку та обслуговування внутрішньобудинкових систем споживачі платитимуть окремо. Поки що тарифів на роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж немає. Їх має встановити та докладно розписати НКРЕКП, після чого тарифи опублікують на відповідних порталах облгазів.

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Третя платіжка за газ: хто з українців платитиме за послугу та скільки

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко уточнив: третю платіжку за газ споживачі отримають в лютому за січень. Але це стосується тільки тих, хто провів загальні збори співвласників багатоквартирних будинків і визначився із виконавцем послуг. Як раніше пояснили у "Газмережі", власники квартир, які не подали заявку на приєднання до Колективного договору, автоматично приєднуються до Типового договору. Теоретично українці можуть обрати й іншу компанію, яка проводитиме технічне обслуговування, втім вона повинна мати дозвіл на проведення таких робіт.

Власники квартир, які не подали заявку на приєднання до Колективного договору, автоматично приєднуються до Типового договору

Звідки третя платіжка за газ: що каже законодавство

"Якщо сказати так, як воно закріплено у законодавстві, українці платитимуть за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Простими словами — це платіж за технічне обслуговування труб та обладнання постачання газу у будинок", — відзначила у коментарі Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Третю платіжку за газ споживачі отримають в лютому за січень Фото: pexels.com

За словами юристки, регулюють це питання наступні документи: наказ Міністерства енергетики України від 29.09.2023 №292 "Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку", постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.12.23 № 2291 "Про затвердження Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем" та Методологія розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт і послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, затверджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 №2162.

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Насамперед новобудови: кому варто очікувати на третю платіжку

Третю платіжку варто очікувати жителям багатоквартирних будинків, але, каже Олена Воронкова, тут є нюанс – багатоквартирними вважаються і ті, де дві квартири, і ті, де 50 квартир.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук вважає, що більшості споживачів це нововведення (сплата третього рахунку за газ) все ж таки не стосується. "У них як було дві платіжки, так і залишиться. Більшість керуючих компаній вже давно уклали угоди з облгазами, тож споживачі навіть не знають, що сплачують цю третю платіжку. Бо облгази включили ці суми до платіжки розподілу".

Третю платіжку варто очікувати жителям багатоквартирних будинків, але такими вважаються і ті, де дві квартири, і ті, де 50 квартир

Так звана "третя платіжка" може прийти до мешканців відомчих будинків чи гуртожитків через те, що їхній власник свого часу не захотів або за якихось причин не зміг укласти договір з обслуговуючою організацією (тим же облгазом), яка б забезпечила роботу з обстеження, пояснює експерт. Або це можуть бути нові будинки.

Наприклад, забудовник побудував за власні кошти мережу і вважає, що немає необхідності укладати угоду про її обстеження, бо це має входити до тієї чималої суми, яку він вже сплатив за підключення газових мереж. "Але ж це внутрішньобудинкові мережі, тож платіжка має бути розділеною, — каже Корольчук. — Керуючі компанії довгий час не хотіли підписувати ці договори, але зараз їх поставили в ситуацію, що вони зобов'язані це зробити. До того ж, раніше не було порядку, як це робити та скільки це коштує — тобто не було рішень НКРЕКП та Міненерго. Якщо б вони були, все можна було б зробити раніше та простіше".

Третя платіжка може прийти до мешканців відомчих будинків, гуртожитків та новобудов Фото: УНІАН

За словами експерта, розмови про те, що нарахування за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж нібито "загубилися" після початку реформування газового ринку та появи двох платіжок за газ і доставку, тому зараз цей платіж не сплачує ніхто, можна пояснити тим, що де-юре платіжки дійсно немає. Але де-факто у багатьох споживачів вона все ж таки знаходиться у платежах за сервісі розподілу.

Цікаво, що плата за обслуговування не включає великої частини робіт, наприклад, повірки за лічильники чи ліквідації якихось пошкоджень систем або наслідків аварійних ситуацій — за все це мешканцям багатоквартирних будинків потрібно платити окремо. А що ж включає сервіс, за який має бути третя платіжка?

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Технічне обслуговування систем газопостачання включає перевірку наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору. Крім того, йдеться про технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні; технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, що призначене для опалення місць загального користування; перевірку на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів; усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність.

Скільки доведеться платити за сервіс: несподівані нюанси

Нюансами цієї платіжки Олена Воронкова називає той факт, що наперед буде важко визначити, яка сума буде приходити на сплату, бо у один період це може бути лише огляд мереж, а в інший – ремонт та заміна. Але більшість комунальних платежів залежать від обсягу споживання, тому тут не має відбутися нічого катастрофічного.

Сума нової платіжки залежить від стану мереж та самого об'єкту: великий він чи малий, новий чи старий, багатоквартирний будинок чи гуртожиток Фото: УНІАН

"Щодо конкретної суми до сплати за такою квитанцією, то поки що затверджені лише граничні рівні вартості робіт по обслуговуванню, і вартість таких робіт буде визначатись вже виконавцем, — відзначила юристка у розмові з Фокусом. — Періодичність проведення робіт із обслуговування внутрішніх систем передбачено проводити раз на 3 та 5 років в залежності від типу та обсягу робіт. Наперед важко сказати, яка сума буде виставлена за такою платіжкою. Але якщо звернутись до Методики розрахунку вартості таких робіт, то найменшим платежем є сума на 8 грн на 1 одиницю. Проте розслаблятися не варто, бо є і показник 815,02 грн за роботу з 1 одиницею. Таким чином, поки що відомо те, що такий платіж буде коливатися в залежності від типу та обсягу робіт і може складати як 50-100 грн, так і 4000 грн, але він буде ділитися між всіма власниками".

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Сума, насамперед, залежить від стану мереж та самого об'єкту: великий він чи малий, новий чи старий, багатоквартирний будинок чи гуртожиток, додав Юрій Корольчук. "На сьогодні відштовхуються від того, що квартира має платити близько 300 грн — це сума за три роки, — зазначив експерт. — Те, що споживач платитиме раз на три роки, малоймовірно, бо це було б складно упорядкувати юридично. Бо споживач не зобов'язаний тримати в голові цю інформацію та раз на три роки "ловити" повідомлення про необхідність сплати. Тому, скоріш за все, споживачі сплачуватимуть або близько 100 грн на рік, або 8-10 грн щомісяця".