Третя платіжка за газ: хто з українців платитиме за послугу та скільки

У "Газмережі" пояснюють, що нова оплата стосуватиметься технічного обслуговування мереж у будинках. Платіжка приходитиме не щомісяця, а лише раз на 3 або 5 років.

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З початку 2024 року українці платитимуть не лише за спожитий газ та його доставку, але й за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. У "Газмережі" розповіли, коли приходитиме третя платіжка, та скільки доведеться платити.

У компанії кажуть, що технічне обслуговування стосуватиметься мешканців багатоповерхових будинків та гуртожитків. Воно необхідне для того, щоб перевірити справність мереж і попередити у майбутньому витік газу.

Зокрема, газовики проводитимуть огляд газопроводу та випробування під тиском, перевірятимуть герметичність з’єднань. У разі виявлення витоків газу – їх усуватимуть.

Оплата за послугу може здійснюватися двома способами, а саме:

окремими рахунками від кожної квартири;

управителем одним платежем від імені усіх співвласників будинку.

Рахунки приходитимуть українцям не щомісяця, а лише тоді, коли проходитиме технічне обслуговування – раз на 3 або 5 років.

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У "Газмережі" повідомляють, що власники квартир, які не подали заявку на приєднання до Колективного договору, автоматично приєднуються до Типового договору. Українці можуть обрати й іншу компанію, яка проводитиме технічне обслуговування, втім вона повинна мати дозвіл на проведення робіт.

Періодичність проведення технічного обслуговування залежатиме від того, скільки часу експлуатуються мережі. Так, якщо мережі у будинку використовуються до 25 років, то роботи виконуватимуться раз на 5 років. Втім, якщо мережі експлуатуються понад 25 років – техобслуговування проводитимуть раз на 3 роки.

Сума технічного обслуговування не буде сталою, та для кожного будинку становитиме різну суму. До прикладу, у Чернівцях сума в платіжці може становити від 80 гривень до 1 тис. гривень.

Так, мешканці будинку на вул. Батумська, 9 повинні у середньому заплатити 913 гривень з квартири, а власники квартир по вул. Білоуса Василя, 15 – по 327 гривень. Втім це лише орієнтовна вартість технічного обслуговування, адже остаточна ціна буде відома після проведення робіт та складання технічного паспорта.

Нагадаємо, цього року українці платитимуть більше за деякі комунальні послуги. За словами експертів, весною варто очікувати збільшення тарифів на електроенергію та газ.

Зокрема, згідно із даними Держстату, минулого року вартість електроенергії для українців зросла на 69,7%. Разом з цим тарифи зросли на прибирання сміття, водопостачання та водовідведення.