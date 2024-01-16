Третья платежка за газ: кто из украинцев будет платить за услугу и сколько

В "Газсети" объясняют, что новая оплата будет касаться технического обслуживания сетей в домах. Платежка будет приходить не ежемесячно, а только раз в 3 или 5 лет.

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С начала 2024 года украинцы будут платить не только за потребленный газ и его доставку, но и за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. В "Газсети" рассказали, когда будет приходить третья платежка, и сколько придется платить.

В компании говорят, что техническое обслуживание будет касаться жителей многоэтажных домов и общежитий. Оно необходимо для того, чтобы проверить исправность сетей и предупредить в будущем утечку газа.

В частности, газовики будут проводить осмотр газопровода и испытания под давлением, проверять герметичность соединений. В случае обнаружения утечек газа — их будут устранять.

Оплата за услугу может осуществляться двумя способами, а именно:

отдельными счетами от каждой квартиры;

управляющим одним платежом от имени всех совладельцев дома.

Счета будут приходить украинцам не ежемесячно, а только тогда, когда будет проходить техническое обслуживание — раз в 3 или 5 лет.

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В "Газсети" сообщают, что владельцы квартир, которые не подали заявку на присоединение к Коллективному договору, автоматически присоединяются к Типовому договору. Украинцы могут выбрать и другую компанию, которая будет проводить техническое обслуживание, впрочем она должна иметь разрешение на проведение работ.

Периодичность проведения технического обслуживания будет зависеть от того, сколько времени эксплуатируются сети. Так, если сети в доме используются до 25 лет, то работы будут выполняться раз в 5 лет. Впрочем, если сети эксплуатируются более 25 лет — техобслуживание будут проводить раз в 3 года.

Сумма технического обслуживания не будет постоянной, и для каждого дома будет составлять разную сумму. К примеру, в Черновцах сумма в платежке может составлять от 80 гривен до 1 тыс. гривен.

Так, жители дома на ул. Батумская, 9 должны в среднем заплатить 913 гривен с квартиры, а владельцы квартир по ул. Белоуса Василия, 15 — по 327 гривен. Впрочем это лишь ориентировочная стоимость технического обслуживания, ведь окончательная цена будет известна после проведения работ и составления технического паспорта.

Напомним, в этом году украинцы будут платить больше за некоторые коммунальные услуги. По словам экспертов, весной стоит ожидать увеличения тарифов на электроэнергию и газ.

В частности, согласно данным Госстата, в прошлом году стоимость электроэнергии для украинцев выросла на 69,7%. Вместе с этим тарифы выросли на уборку мусора, водоснабжение и водоотвод.