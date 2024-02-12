На сообщение о том, что им будут поступать дополнительные квитанции на оплату коммунальных услуг по газоснабжению, украинцы отреагировали с раздражением. Так называемая третья платежка за газ стала для большинства неприятной неожиданностью нового года. Фокус изучил, за что и сколько придется платить жителям домов, оборудованных газовыми сетями.

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Еще несколько лет назад украинские потребители рассчитывались за газ одной платежкой. После начала реформирования газового рынка платежка разделилась на две: теперь за газ и за его распределение нужно платить отдельно. Но не успели потребители привыкнуть к двум бумажкам, как оказалось, что есть еще и третья платежка — за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Уже в почтовом ящике: счет выставлен в феврале за январь

С начала января украинцев ожидал "сюрприз" в виде третьей платежки за газ. Теперь за газ, доставку и обслуживание внутридомовых систем потребители будут платить отдельно. Пока что тарифов на работы по обслуживанию внутридомовых сетей нет. Их должна установить и подробно расписать НКРЭКУ, после чего тарифы опубликуют на соответствующих порталах облгазов.

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Третья платежка за газ: кто из украинцев будет платить за услугу и сколько

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко уточнил: третью платежку за газ потребители получат в феврале за январь. Но это касается только тех, кто провел общее собрание совладельцев многоквартирных домов и определился с исполнителем услуг. Как ранее пояснили в "Газсети", владельцы квартир, которые не подали заявку на присоединение к Коллективному договору, автоматически присоединяются к Типовому договору. Теоретически украинцы могут выбрать и другую компанию, которая будет проводить техническое обслуживание, но она должна иметь разрешение на проведение таких работ.

Владельцы квартир, которые не подали заявку на присоединение к Коллективному договору, автоматически присоединяются к Типовому договору

Откуда третья платежка за газ: что говорит законодательство

"Если говорить о законодательных формулировках, украинцы будут платить за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Простыми словами — это платеж за техническое обслуживание труб и оборудования поставки газа в дом", — отметила в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Третью платежку за газ потребители получат в феврале за январь Фото: pexels.com

По словам юриста, регулируют этот вопрос следующие документы: приказ Министерства энергетики Украины от 29.09.2023 №292 "Об утверждении Порядка технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме", постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 05.12.23 № 2291 "Об утверждении Типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем" и Методология расчета предельных уровней стоимости выполнения видов работ и услуг по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов, утвержденная постановлением НКРЭКУ от 22.11.2023 №2162.

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Третья платежка за газ: сколько украинцы будут платить за новую услугу в 2024 году

В первую очередь новостройки: кому стоит ожидать третью платежку

Третью платежку стоит ожидать жителям многоквартирных домов, но, говорит Елена Воронкова, здесь есть нюанс — многоквартирными считаются и те, где две квартиры, и те, где 50 квартир.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что большинства потребителей это нововведение (оплата третьего счета за газ) все же не касается. "У них как было две платежки, так и останется. Большинство управляющих компаний уже давно заключили соглашения с облгазами, поэтому потребители даже не знают, что платят эту третью платежку. Потому что облгазы включили эти суммы в платежки распределения".

Третью платежку стоит ожидать жителям многоквартирных домов, но таковыми считаются и те, где две квартиры, и те, где 50 квартир

Так называемая "третья платежка" может прийти жителям ведомственных домов или общежитий из-за того, что их владелец в свое время не захотел или по каким-то причинам не смог заключить договор с обслуживающей организацией (тем же облгазом), которая бы обеспечила работу по обслуживанию, объясняет эксперт. Или это могут быть новые дома.

Например, застройщик построил за собственные средства сеть и считает, что нет необходимости заключать соглашение о ее обследовании, потому что это должно входить в ту немалую сумму, которую он уже заплатил за подключение газовых сетей. "Но это внутридомовые сети, поэтому платежка должна быть разделена, — говорит Корольчук. — Управляющие компании долгое время не хотели подписывать эти договоры, но сейчас их поставили в ситуацию, что они обязаны это сделать. К тому же, раньше не было порядка, как это делать и сколько это стоит — то есть не было решений НКРЭКУ и Минэнерго. Если бы они были, все можно было бы сделать раньше и проще".

Третья платежка может прийти к жителям ведомственных домов, общежитий и новостроек Фото: УНИАН

По словам эксперта, разговоры о том, что начисления за обслуживание внутридомовых газовых сетей якобы "потерялись" после начала реформирования газового рынка и появления двух платежек за газ и доставку, поэтому сейчас этот платеж не платит никто, можно объяснить тем, что де-юре платежки действительно нет. Но де-факто у многих потребителей она все же находится в платежах за сервис распределения.

Интересно, что плата за обслуживание не включает большой части работ, например, поверки за счетчики или ликвидации каких-то повреждений систем или последствий аварийных ситуаций — за все это жителям многоквартирных домов нужно платить отдельно. А что же включает сервис, за который должна быть третья платежка?

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Техническое обслуживание систем газоснабжения включает проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию, состояния окраски и креплений газопровода, наличия футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома, состояния уплотнения межтрубного пространства. Кроме того, речь идет о техническом обслуживании запорных устройств, установленных на газопроводах и газовом оборудовании; техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления мест общего пользования; проверку на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, размещенных за пределами помещений потребителей; устранение выявленных утечек газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность.

Сколько придется платить за сервис: неожиданные нюансы

Нюансами этой платежки Елена Воронкова называет тот факт, что заранее будет трудно определить, какая сумма будет приходить на оплату, потому что в один период это может быть только осмотр сетей, а в другой — ремонт и замена. Но большинство коммунальных платежей зависят от объема потребления, поэтому здесь не должно произойти ничего катастрофического.

Сумма новой платежки зависит от состояния сетей и самого объекта: большой он или малый, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие Фото: УНИАН

"Что касается конкретной суммы, то пока утверждены лишь предельные уровни стоимости работ по обслуживанию, и стоимость таких работ будет определяться уже исполнителем, — отметила юрист в разговоре с Фокусом, — Периодичность проведения работ по обслуживанию внутренних систем предусмотрено проводить раз в 3 и 5 лет в зависимости от типа и объема работ. Заранее трудно сказать, какая сумма будет выставлена по такой платежке. Но если обратиться к Методике расчета стоимости таких работ, то наименьшим платежом является сумма в 8 грн на 1 единицу. Однако расслабляться не стоит, потому что есть и показатель 815,02 грн за работу с 1 единицей. Таким образом, пока известно, что такой платеж будет колебаться в зависимости от типа и объема работ и может составлять как 50-100 грн, так и 4000 грн, но он будет делиться между всеми владельцами".

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Сумма, прежде всего, зависит от состояния сетей и самого объекта: большой он или маленький, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие, добавил Юрий Корольчук."На сегодня отталкиваются от того, что квартира должна платить около 300 грн — это сумма за три года, — отметил эксперт. — То, что потребитель будет платить раз в три года, маловероятно, потому что это было бы сложно упорядочить юридически. Потому что потребитель не обязан держать в голове эту информацию и раз в три года "ловить" сообщение о необходимости уплаты. Поэтому, скорее всего, потребители будут платить или около 100 грн в год, или 8-10 грн ежемесячно".