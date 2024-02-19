"Эрозия солидарности": блокада границы Польши похожа на издевательство, — Зеленский (фото, видео)

По словам президента, новости с западной границы вызывают непонимание, в особенности у тех, кто в окопах под Купянском. Через польскую границу Украина экспортирует только 5% от общего объема зерновых, уточнил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что происходящее на границе Украины и Польши нельзя считать чем-то обыденным, поскольку под Купянском, где не стихает вражеская артиллерия, новости с западной границы выглядят издевательством. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому дело не в зерне, а, скорее, в политике", — отметил президент.

Блокада границы Польши

Блокада границы Польши

Блокада границы Польши

Блокада границы Польши

Блокада границы Польши

Блокада границы Польши

События на западной границе показали "эрозию солидарности", поэтому нужны общие рациональные решения польских властей и Евросоюза, чтобы выйти из сложившегося положения.

Напомним, что польские фермеры решили полностью заблокировать границу с Украиной. В качестве ответных мер украинские перевозчики перекроют три пункта пропуска: "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Акция продолжится по меньшей мере до 15 марта.

Также сообщалось, что полная блокада границы чревата серьезными убытками для Украины. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, украинский бюджет недосчитается свыше 7 миллиардов гривен, если пограничные пропускные пункты не вернутся к обычному режиму работы до конца февраля.