"Ерозія солідарності": блокада кордону Польщі схожа на знущання, — Зеленський (фото, відео)

За словами президента, новини із західного кордону викликають нерозуміння, особливо у тих, хто в окопах під Куп'янськом. Через польський кордон Україна експортує тільки 5% від загального обсягу зернових, уточнив він.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що те, що відбувається на кордоні України та Польщі, не можна вважати чимось буденним, оскільки під Куп'янськом, де не вщухає ворожа артилерія, новини із західного кордону виглядають знущанням. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить тільки 5% нашого агроекспорту. Тому справа не в зерні, а, скоріше, в політиці", — зазначив президент.

Блокада кордону Польщі

Блокада кордону Польщі

Блокада кордону Польщі

Блокада кордону Польщі

Блокада кордону Польщі

Блокада кордону Польщі

Події на західному кордоні показали "ерозію солідарності", тому потрібні спільні раціональні рішення польської влади та Євросоюзу, щоб вийти зі становища.

Нагадаємо, що польські фермери вирішили повністю заблокувати кордон з Україною. У відповідь українські перевізники перекриють три пункти пропуску: "Рава-Руська", "Краковець" і "Шегині". Акція триватиме щонайменше до 15 березня.

Також повідомлялося, що повна блокада кордону загрожує серйозними збитками для України. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, український бюджет недорахується понад 7 мільярдів гривень, якщо прикордонні пропускні пункти не повернуться до звичайного режиму роботи до кінця лютого.