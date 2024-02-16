Тотальна блокада кордону загрожує Україні серйозними збитками: скільки втратить бюджет

За словами очільника податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, Україна недоотримає понад 7 мільярдів гривень надходжень, якщо кордон з Польщею не деблокують до кінця лютого.

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Повна блокада українсько-польського кордону, яка, як очікується, розпочнеться 20 лютого та в рамках якої польські фермери планують перекрити не лише автомобільні, а й залізничні пункти пропуску, загрожує Україні значними фінансовими збитками. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

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"Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 мільярда гривень надходжень. Відповідно митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно. Особливо у лютому", — написав він.

Скільки втрачають українські компанії через блокаду кордону

Через дії польської сторони страждають насамперед, українські експортери та імпортери, через неможливість вивозити та ввозити товари. І хоча певне транспортування українського експорту з портів на чорноморському узбережжі зараз відбувається, про довоєнні обсяги перевезень взагалі не йдеться. Про це писав Фокус у своїй статті: Польський шантаж. Чому в Польщі знову перекривають кордон з Україною та чи є швидке рішення.

Як пояснила очільниця Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації Мар’яна Луцишин, лише один за один день простою вантажу на кордоні українські компанії втрачають майже один мільйон гривень.

"Це лише прямі втрати від блокади. Але є ще непрямі – зросли витрати на перевезення, змінилася собівартість і цінова конкурентоздатність. Кожен шукає нові маршрути, але це збільшує час і вартість доставки", — розповіла вона.

Водночас генеральна директорка "Metro Україна" Олена Вдовиченко під час конференції Європейської Бізнес Асоціації "Global Outlook" в Києві сказала, що у компанії через заблокований розмір збитків збільшується.

"От вони кажуть, що все заблокують з 20 лютого, я порахувала майбутні збитки – у нас за місяць через це логістичні витрати зростають у 2,5 рази, ультрасвіжі товари затримуються, я їх списую, тобто плюс-мінус до 50 мільйонів гривень на місяць додаткових витрат, і це тільки про нашу компанію, у нас імпортна складова це 20-25%, а є ж інші гравці, де весь бізнес через ці блокування страждає", — каже Вдовиченко.

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Раніше Фокус розповідав, які продукти в Україні можуть подорожчати через блокаду українсько-польського кордону. Тим часом на думку міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського, в окремих галузях стосовно імпорту з України можна застосувати повну блокаду, як у випадку із зерновими.