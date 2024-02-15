Українські перевізники розпочали "дзеркальну блокаду": затримують вантажівки до Польщі (фото)

Українські водії з сьогоднішнього дня на контрольно-пропускному пункті "Ягодин" будуть повністю віддзеркалювати дії протестуючих поляків, кажуть учасники блокади.

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Біля пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Про це повідомляє "Суспільне. Луцьк".

На пункті пропуску вже стоять 15 українських вантажівок. Також до блокади доєдналися ще 20 легкових авто.

Водії кажуть, що не повністю блокуватимуть кордон, а хочуть, щоб польські перевізники, коли поверталися до Польщі, теж стояли в черзі.

Пізніше "Суспільне. Луцьк" повідомило, що на пункті пропуску в Ягодині українські перевізники затримали першу вантажівку на польській реєстрації. Рух автомобілю заблокують на годину, розповів речник ГО "Перевізники західного регіону" Богдан Коваль.

Як раніше в ефірі телемарафону повідомив керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, українські водії з сьогоднішнього дня на контрольно-пропускному пункті "Ягодин" будуть повністю віддзеркалювати дії протестуючих поляків.

"Будемо віддзеркалювати ситуацію, яка відбувається з польської сторони, будемо затримувати автомобілі для перевірки документів чи вони справедливо відстояли", — заявив Коценко.

За словами Коценко, за планом на кордоні має зібратися до 50 машин. Акція протесту українських перевізників поблизу КПП триватиме місяць.

Нагадаємо, що Чеслав Секерський, міністр сільського господарства Польщі, вважає, що в окремих галузях стосовно імпорту з України потрібна повна блокада, як у випадку з зерновими.

Поляки 9 лютого знову заблокували пункт пропуску "Шегині". Там зібралося близько 100 осіб і майже 50 транспортних засобів. Протести на КПП можуть тривати до початку березня.