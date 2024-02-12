Транзит зерна з України: у Польщі придумали нове обмеження для перевізників

Як пояснив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, зафіксовано випадки, коли зерно потрапляє до Німеччини, а після перевірки воно виявляється неякісним.

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У Польщі, де з 9 лютого відбуваються акції протесту перевізників на кордоні з Україною, запропонували перевіряти все зерно, що надходить із нашої країни. Про це пише 12 лютого польське видання Pap.pl.

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За словами заступника міністра сільського господарства та розвитку села Польщі Міхала Колодзейчака, відповідні вказівки мають з'явитися вже сьогодні.

"Будуть чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все зерно на кордоні з Україною, яке підлягає пломбуванню, підлягає експорту і є тільки транзитним зерном", — сказав він.

Він зазначив, що наявні перевірки зерна на кордоні неефективні, і навіть він сам "не довіряє жодному імпортеру чи експортеру з-за кордону, який надає свої власні тести".

За його словами, є випадки, коли зерно потрапляє до Німеччини та після перевірки виявляється неякісним. Така сама ситуація і з зерном, яке тестують у портах.

"Воно повертається вже не в Україну, а в Польщу", — наголосив заступник міністра сільського господарства Польщі.

Міхал Колодзейчак також розповів журналістам про компанії, які займаються перевезеннями зерна з України. За його словами, було зареєстровано 15 тисяч перевезень фуражного зерна. Розміри деяких із них були як одна вантажівка, а решта "була цілим потягом, тобто кількома дюжинами вагонів".

Що не влаштовує поляків

Акції протесту поновилися 9 лютого, коли польські фермери заблокували рух через пункти пропуску "Медика — Шегині", "Гребенне — Рава-Руська" й "Дорогуськ — Ягодин". До того ж учасники акцій протесту заважають перевантажувати сільськогосподарські товари із залізничного транспорту на автомобільний.

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За інформацією ЗМІ, Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. За словами міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського, Польща прагне запровадити механізм, який дасть змогу "захистити польських фермерів".

Він зазначив, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як польський, так і європейський ринки. Тому польський міністр пропонує Єврокомісії внести положення до постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною, яке дасть змогу запровадити "регіональні заходи захисту".

Зазначимо, раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що підтримає рішення про закриття кордону з Україною, і запропонував, щоб Євросоюз запровадив щонайменше 8% ПДВ на продукти харчування, імпортовані з України.