Легко зламати ентузіазм підтримувати Україну: Туск висловився про ситуацію на польському кордоні

За словами польського прем'єра, не може бути так, щоб хтось використовував емпатію до України як засіб неадекватної конкуренції з місцевими компаніями.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща завжди підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією, однак також не може залишити поза увагою інтереси своїх фермерів, які стикаються з конкуренцією з боку українських аграріїв. Про це повідомляє кореспондент агентства "Укрінформ".

Він зазначив, що під час свого візиту до Києва обговорив ситуацію із зерновим імпортом із президентом України й пояснив позицію Польщі з цього питання.

"Те, що кілька сотень або кілька тисяч людей в Україні хочуть заробити великі гроші, це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі й Україні як нації у збройному протистоянні з Росією. І точно ніщо не змінить нашої думки в цьому питанні. Але не може бути так, щоб через війну і через цю емпатію і відкритість до України хтось використовував війну як засіб нечесної або неадекватної конкуренції з нашими компаніями, з нашими працівниками, з нашими фермерами", — наголосив глава польського уряду", — заявив Туск.

Він також зазначив, що незадоволеність польського бізнесу може призвести до посилення антиукраїнських настроїв, тому важливо враховувати інтереси всіх сторін. Туск додав, що для підтримки "ентузіазму в підтримці України" необхідно поважати інтереси всіх учасників цього процесу і контролювати імпорт продукції через кордон.

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що рішення, ухвалені Європейським союзом щодо України та впровадження Європейської зеленої угоди, прямо обмежують інтереси безлічі аграріїв у Польщі та інших країнах ЄС. Він наголосив, що Польща, через своє географічне розташування поруч з Україною, стикається з цією проблемою особливо гостро, що створює для неї унікальні виклики.

Глава уряду наголосив, що не існує жодної явної суперечності між урядом Польщі та польськими аграріями, які висловлюють свої стурбованості, включно з питанням експорту без обмежень українських сільськогосподарських продуктів через польсько-литовський кордон.

Ситуація на кордоні з Польщею

11 лютого повідомлялося, що польські протестувальники насипають на дороги землю і кидають шини, щоб перешкодити проїзду українських фур. Так, у районі, пункті пропуску Угринів-Долгобичів з боку України черга вантажівок розтягнулася на 7,1 км. А на митному пункті Медика-Шегині черга українських вантажівок, які не можуть виїхати з Польщі, розтягнулася на 4,8 км. Також повідомлялося, що фермери розсипали українське зерно на проїжджу частину.

Мер Львова Андрій Садовий у понеділок назвав польських фермерів, які протестують на кордоні з Україною, "проросійськими провокаторами".

6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. У межах угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери одразу заявили, що не підтримують дій ЄС.