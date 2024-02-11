Насипають землю та шини на трасу: польські фермери знову блокують рух на кордоні (відео)

За словами очевидців, великі затори утворилися біля пункту пропуску "Угринів — Долгобичув" з боку України та на митному пункті "Медика — Шегині" з боку Польщі.

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Нові відео з кадрами, як польські фермери насипають на дорогу землю і шини з метою блокади проїзду українських вантажівок, з'явилися в інтернеті. Про це повідомляє телеграм-канал "Политика страны".

Цього разу великі затори утворилися біля пункту пропуску "Угринів — Долгобичув" з боку України — черга вантажівок розтягнулася на 7,1 кілометра. На митному пункті "Медика — Шегині" черга українських вантажівок, які не можуть виїхати з Польщі, розтягнулася на 4,8 кілометра.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Раніше в неділю, 11 лютого, польські фермери електроболгарками зрізали пломби на українських вантажівках і висипали зерно просто на трасу. Цей інцидент був знятий на відео біля КПП "Ягодин — Дорогуськ".

Ситуація на кордоні на вечір 11 лютого

Актуальну інформацію на в'їзд в Україну станом на 22:30 11 лютого можна побачити на скріні з сайту "єЧерга".

Фото: Скриншот

На виїзд з України, як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, станом на 21:30 11 лютого на жодному КПП також не здійснюють пропуск пішоходів, а на пункті пропуску "Нижанковичі", як і раніше, пропускають лише вантажівки з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (окрім цистерн, для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ).

Які зміни запроваджуються на кордоні з 12 лютого

За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, зміни, що запроваджуються з 12:00 понеділка, 12 лютого, спрямовані на уникнення черг і стосуватимуться лише автобусів, які перетинають держкордон до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Тепер вони зможуть робити це лише за попереднім записом у системі "єЧерга". Послуга діятиме у 29 пунктах пропуску.

Фото: Facebook Фото: Facebook

"Черги для автобусів — це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де ключовим залишається комфорт пасажира. Упорядкувати міжнародні пасажирські перевезення та прибрати черги перед пунктами пропуску — ключова мета цих змін", — наголосив віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь".

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У хід пішли болгарки: польські фермери розкрили українські фури і висипали зерно (відео)

Нагадаємо, що Фокус писав: за словами політолога Валентина Гладких, поляки хочуть, щоб ЄС переглянув низку своїх рішень щодо України, а також запропонував Польщі систему компенсаторних механізмів.