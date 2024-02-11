Насыпают землю и шины на трассу: польские фермеры снова блокируют движение на границе (видео)

По словам очевидцев, большие пробки образовались возле пункта пропуска "Угринов — Долгобичув" со стороны Украины и на таможенном пункте "Медыка — Шегини" со стороны Польши.

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Новые видео с кадрами, как польские фермеры насыпают на дорогу землю и шины с целью блокады проезда украинских грузовиков, появились в интернете. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

На этот раз большие пробки образовались возле пункта пропуска "Угринов — Долгобичув" со стороны Украины — очередь грузовиков растянулась на 7,1 километра. На таможенном пункте "Медыка — Шегини" очередь украинских грузовиков, которые не могут выехать из Польши, растянулась на 4,8 километра.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Ранее в воскресенье, 11 февраля, польские фермеры электроболгарками срезали пломбы на украинских грузовиках и высыпали зерно прямо на трассу. Этот инцидент был снят на видео возле КПП "Ягодин — Дорогуск".

Ситуация на границе на вечер 11 февраля

Актуальную информацию на въезд в Украину по состоянию на 22:30 11 февраля можно увидеть на скрине с сайта "єЧерга".

Фото: Скриншот

На выезд с Украины, как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 21:30 11 февраля ни на одном КПП также не осуществляется пропуск пешеходов, а на пункте пропуска "Нижанковичи" по-прежнему пропускают только грузовики с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

Какие изменения вводятся на границе с 12 февраля

По информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, изменение, которые вводятся с 12:00 в понедельник, 12 февраля, направлены на избежание очередей и будут касаться только автобусов, которые пересекают госграницу в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову. Теперь они смогут делать это только по предварительной записи в системе "єЧерга". Услуга будет действовать в 29 пунктах пропуска.

Фото: Facebook Фото: Facebook

"Очереди для автобусов – это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок, где ключевым остается комфорт пассажира. Упорядочить международные пассажирские перевозки и убрать очереди перед пунктами пропуска — ключевая цель этих изменений", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и уезжай".

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В ход пошли болгарки: польские фермеры вскрыли украинские фуры и высыпали зерно (видео)

Напомним, что Фокус писал: по словам политолога Валентина Гладких, поляки хотят, чтобы ЕС пересмотрел ряд своих решений по Украине, а также предложил Польше систему компенсаторных механизмов.