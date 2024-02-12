Транзит зерна из Украины: в Польше придумали новое ограничение для перевозчиков

Как объяснил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, зафиксированы случаи, когда зерно попадает в Германию, а после проверки оно оказывается некачественным.

Related video

В Польше, где с 9 февраля происходят акции протеста перевозчиков на границе с Украиной, предложили проверять все зерно, поступающее из нашей страны. Об этом пишет 12 февраля польское издание Pap.pl.

Важно

Легко сломать энтузиазм поддерживать Украину: Туск высказался о ситуации на польской границе

Так, по словам заместителя министра сельского хозяйства и развития села Польши Михала Колодзейчака, соответсвующие указания должны появиться уже сегодня.

"Будут четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе с Украиной, которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту и является только транзитным зерном", — сказал он.

Он отметил, что существующие проверки зерна на границе являются неэффективными, и даже он сам "недоверяет ни одному импортеру или экспортеру из-за рубежа, который предоставляет свои собственные тесты".

По его словам, есть случаи, когда зерно попадает в Германию и после проверки оказывается некачественным. Такая же ситуация и с зерном, которое тестируют в портах.

"Оно возвращается уже не в Украину, а в Польшу", — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства Польши.

Михал Колодзейчак также рассказал журналистам о компаниях, которые занимаются перевозками зерна из Украины. По его словам, было зарегистрировано 15 тысяч перевозок фуражного зерна. Размеры некоторых из них были как один грузовик, а остальные "являли собой целый поезд, то есть несколько дюжин вагонов".

Что не устраивает поляков

Акции протеста возобновились 9 февраля, когда польские фермеры заблокировали движение через пункты пропуска "Медика — Шегини", "Хребенное — Рава-Русская" и "Дорохуск — Ягодин". К тому же участники акций протеста мешают перегружать сельскохозяйственные товары с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Важно

В ход пошли болгарки: польские фермеры вскрыли украинские фуры и высыпали зерно (видео)

По информации СМИ, Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. По словам министр сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского, Польша стремится ввести механизм, который позволит "защитить польских фермеров".

Он отметил, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки. Поэтому польский министр предлагает Еврокомиссии внести положение в постановление о продолжении беспошлинной торговли с Украиной, которое позволит ввести "региональные меры защиты".

Отметим, ранее замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что поддержит решение о закрытии будет границы с Украиной и предложил, чтобы Евросоюз ввел не менее 8% НДС на продукты питания, импортируемые из Украины.