Власти Польши анонсировали новые ограничения против Украины с закрытием границ: что известно

По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака, Варшава хочет ввести ограничения на импорт украинского сахара, замороженной малины и яблочного концентрата.

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Польша намерена ввести "очень большие" ограничения на ввоз украинской продукции. И уже ведет переговоры с Киевом. Об этом заявил в пятницу, 9 февраля, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире польского радио RMF24.

"Если бы это зависело от меня, и я это также выразил премьер-министру Дональду Туску, я как можно быстрее ввел бы ограничения на импорт сахара, замороженной малины и яблочного концентрата", — сказал польский чиновник.

Колодзейчак также заявил, что будет работать над закрытием границы с Украиной и выступил с инициативой введения в ЕС не менее 8% НДС на продукты питания, импортируемые из Украины. И выразил поддержку фермерским протестам, которые продолжаются в Польше. Он напомнил, что аграрии выходят на акции не только в его стране, но и во всей Европе.

"Фермеры уже несколько лет назад в Польше говорили, что "Европейский зеленый курс", или открытие границы с Украиной будет концом нашего сельского хозяйства. У меня точно такое же мнение", — подчеркнул Колодзейчак.

Напомним, 9 февраля польские фермеры возобновили блокаду ряда пунктов пропуска на границе с Украиной. Аграрии выступают против "неконтролируемого импорта сельскохозяйственной продукции из Украины". Предварительно, акция продлится месяц.