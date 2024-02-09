Никакого движения в обе стороны: польские протестующие заблокировали границу с Украиной (видео)

По данным Гостаможслужбы Украины, польские фермеры также заявили о намерении блокировать перегрузку продовольствия с железной дороги на грузовики в пункте пропуска "Хрубешув — Владимир-Волынский".

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Польские фермеры продолжают блокировать государственную границу с Украиной и движения любого транспорта нет ни в одну сторону. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он сообщил, что происходит на пропускном пункте. Актуальную информацию по состоянию на 13:30 можно увидеть на скрине с сайта єЧерга.

Фото: Скриншот

Западное региональное управление ГПСУ отметило по состоянию на 12:30, что протестующие настроены пропускать по 1 грузовому автомобилю, 1 автобусу и 1 легковому автомобилю в час.

"При этом, (они. — Ред.) предоставляют возможность водителям автобусов и легковушек, по свое усмотрение и риск, обходить место протеста по объездной дороге", — отметили украинские пограничники и порекомендовали водителям по возможности планировать маршрут через другие пункты пропуска.

По данным ГПСУ, после 11:00 по киевскому времени около 200 человек и 35 единиц сельхозтехники заблокировали движение возле пункта пропуска "Хребенное". Протестующие настроены пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в оба направления. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничиваться.

"После 11:30 (киевское время) также началась акция протеста возле пункта пропуска "Дорохуск". Протестующие намерены пропускать каждый час по 1 грузовику в обе стороны. Движение автобусов будет происходить без изменений", — сообщает Западное управление.

По словам Демченко, блокирование границы может продолжаться до начала марта. Он добавил, что, по информации от польских коллег, также должны начаться действия по блокированию еще двух направлений — "Угринов" и "Устилуг".

"Но эти действия вроде бы должны состояться с 12 февраля. По другим направлениям официального подтверждения от польских коллег мы не имеем", — отметил Демченко.

Кроме того, по состоянию на 13:00 польские фермеры заявили еще о намерении блокировать перегрузку украинского продовольствия с железной дороги на грузовики в пункте пропуска "Хрубешув — Владимир-Волынский", передает Гостаможслужба Украины. Бастующие также хотят запретить перевозку этих грузов на терминалы станции Хрубешув.

Блокада украинской границы

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают действий ЕС.

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