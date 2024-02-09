Транспорт не может проехать: поляки снова заблокировали пункт пропуска "Шегини", — ГПСУ

Представитель ведомства Андрей Демченко предупредил, что подъездной пункт к границе заблокировали около 100 человек и почти 50 транспортных средств. Протесты на КПП могут продолжаться до начала марта.

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Польские перевозчики заблокировали дорогу в направлении пункта пропуска "Шегини". В результате этого транспортные средства теперь не могут двигаться как в сторону Польши, так и в сторону Украины. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Мы вчера сообщали о том, что имели информацию от польских коллег о том, что сегодня с 10:00 начнется блокирование движения в направлении трех пунктов пропуска — это "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини". Конечно, все эти действия происходят на территории Польши на направлении пунктов пропуска на разных участках расстояние от границы может быть разным", — заявил он.

Согласно заявлению Демченко, ссылающемуся на информацию от польских пограничников, уже приступили к действиям по блокированию дороги в направлении пункта пропуска "Шегини" (в польской части это называется пунктом пропуска "Медика").

"Около 100 человек и около 50 транспортных средств заблокировали подъездной путь к границе. Они находятся где-то в нескольких сотнях метров от пункта пропуска. И на данный момент не происходит движения ни на выезд из Польши, ни на въезд в Польшу. Как на грузовиков, так и для легковушек и автобусов", — заявил он.

Представитель Государственной пограничной службы подчеркнул, что в реальности утверждение о том, что действия направлены исключительно на блокирование грузовиков, неверно. На данный момент движение для всех видов транспорта заблокировано на этом участке.

"Конечно мы надеемся, что в ближайшее время эта ситуация изменится и на польской стороне найдут возможность движения хотя бы для легковых автомобилей и для автобусных перевозок", — заявил он.

Демченко также отметил, что по другим двум направлениям, а именно "Рава-Русская" и "Ягодин", в настоящее время пограничники не получали уведомлений от польских коллег о начале каких-либо мер по блокированию.

"Но не исключено, что они начнутся в 10:00 часов по польскому времени (в 11:00 по Киеву). Ожидаем. Как только будут изменения мы обязательно об этом сообщим", — заявил он.

По его словам, блокирование границы может продолжаться до начала марта.

Напомним, 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной. Министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев. Они включали запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные займы на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

А уже 24 января масштабные митинги охватили всю Польшу, а параллельно Францию, Германию и другие страны ЕС. Аграрии и фермеры выходят на трассы с требованиями защитить их бизнес от импорта, в частности из Украины. А также выступают против навязывания Брюсселем экологических требований в рамках Зеленого курса.