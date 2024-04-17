Готовимся к Пасхе: сколько украинцам придется потратить на пасхальную корзину

По данным Института аграрной экономики, самые дорогие составляющие пасхальной корзины — мясные продукты и твердый сыр.

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В 2024 году цены на традиционные праздничные продукты в Пасхальной корзине выросли. Согласно данным, украинцам придется заплатить на 17,6% больше, чем в прошлом году. Об этом заявили эксперты Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По мнению аналитиков, за год наблюдается существенное увеличение стоимости некоторых продуктов, в то время как цены на другие снизились.

Согласно расчетам, в 2024 году стоимость традиционного праздничного стола на семью из четырех человек составит примерно 1,422 тыс. грн, в то время как год назад она была на уровне 1,21 тысячи гривен. В упомянутом наборе продуктов включены: кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

Что известно про цены на кулич

В этом году приготовление домашнего кулича обойдется дороже. Стоимость ингредиентов для традиционного рецепта (700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) составит 179,8 грн за 1 кг. Это на 5,8% больше, чем в прошлом году.

Подорожание кулича объясняется значительным снижением цен на яйца (примерно на 30%), на сахар (-15%) и пшеничную муку (-5%). Однако увеличилась стоимость других ингредиентов: сливочное масло подорожало на 16,4%, молоко на 13,6%, дрожжи на 9,6%, а изюм на 15,6%. Эти факторы в совокупности привели к общему увеличению стоимости приготовления кулича.

Цена магазинного кулича может также подвергаться воздействию изменения стоимости его компонентов и учету затрат на отделку и упаковку. Поэтому, как и в случае с домашним куличом, цена на магазинный кулич может подняться в ответ на изменения стоимости ингредиентов и процесса производства.

Что известно про цены на мясные продукты

Самые значительные расходы на пасхальную корзину приходятся на мясные продукты. Например, за полкилограмм домашней колбасы приходится выложить 200 гривен (цена за килограмм колеблется от 380 до 420 гривен). Буженина весом в полкило сейчас обойдется в 250 гривен (с ценой за килограмм от 500 до 540 гривен). Сало за последний год почти не изменило свою цену, оставаясь на уровне 110 гривен за полкило (при расчете на килограмм от 210 до 280 гривен).

Что известно про цены на молочные продукты

Одними из самых дорогих элементов пасхальной корзины являются твердый сыр весом в полкило, стоимостью 250 гривен (цена за килограмм колеблется от 450 до 550 гривен), сливочное масло весом в полкило, которое обходится в 194,7 гривен (цена за 200 грамм варьируется от 73 до 80,5 гривен), и мягкий сыр также в полкило, за который нужно выложить 107,5 гривен (цена за 200 грамм составляет от 37 до 45 гривен).

Цены на продукты для пасхальной корзины выросли. Твердый сыр подорожал на 31,9%, мягкий сыр — на 23%, а сливочное масло — на 16,4%.

Хрен (250 г) стоит 26 грн (от 25 до 29 грн) и зависит от производителя и вкусовых составляющих. Стоимость соли (до 150 г) — 3 грн.

Дополнительные компоненты пасхальной корзины, такие как помидоры, огурцы, яблоки и красное вино (кагор), поднимут ее общую стоимость до 1,65 тысячи гривен, что на 12,9% выше, чем год назад.

Бутылка церковного вина "Кагор" в среднем стоит 150 грн (от 100 до 180 грн).

Напомним, что ранее Фокус писал, что после того как украинская православная церковь перешла на новоюлианский календарь, привычные даты православных праздников изменились, подвинувшись на две недели назад. Теперь многие церковные праздники обе ветви христианства (католическая и православная) отмечают примерно одновременно. Однако с Пасхой все по-другому. В этом году разница между датами праздника для православных и католиков – больше месяца. В 2024-м в Украине Пасху будут отмечать 5 мая.