Готуємося до Великодня: скільки українцям доведеться витратити на великодній кошик

За даними Інституту аграрної економіки, найдорожчі складові великоднього кошика — м'ясні продукти й твердий сир.

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У 2024 році ціни на традиційні святкові продукти у Великодньому кошику зросли. Згідно з даними, українцям доведеться заплатити на 17,6% більше, ніж торік. Про це заявили експерти Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

На думку аналітиків, за рік спостерігається істотне збільшення вартості деяких продуктів, тоді як ціни на інші знизилися.

Згідно з розрахунками, у 2024 році вартість традиційного святкового столу на сім'ю з чотирьох осіб становитиме приблизно 1422 тис. грн, тоді як рік тому вона була на рівні 1,21 тисячі гривень. У згаданому наборі продуктів є: паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль.

Що відомо про ціни на паску

Цього року приготування домашньої паски обійдеться дорожче. Вартість інгредієнтів для традиційного рецепта (700 г борошна, 6 яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) становитиме 179,8 грн за 1 кг. Це на 5,8% більше, ніж минулого року.

Подорожчання паски пояснюється значним зниженням цін на яйця (приблизно на 30%), на цукор (-15%) і пшеничне борошно (-5%). Однак збільшилася вартість інших інгредієнтів: вершкове масло подорожчало на 16,4%, молоко — на 13,6%, дріжджі — на 9,6%, а родзинки — на 15,6%. Ці фактори в сукупності призвели до загального збільшення вартості приготування паски.

Ціна магазинної паски може також зазнавати впливу зміни вартості її компонентів і врахування витрат на оздоблення та паковання. Тому, як і у випадку з домашньою паскою, ціна на магазинну паску може піднятися у відповідь на зміни вартості інгредієнтів і процесу виробництва.

Що відомо про ціни на м'ясні продукти

Найзначніші витрати на великодній кошик припадають на м'ясні продукти. Наприклад, за пів кілограма домашньої ковбаси доводиться викласти 200 гривень (ціна за кілограм коливається від 380 до 420 гривень). Буженина вагою в пів кілограма зараз обійдеться в 250 гривень (із ціною за кілограм від 500 до 540 гривень). Сало за останній рік майже не змінило свою ціну, залишаючись на рівні 110 гривень за пів кілограма (за розрахунку на кілограм від 210 до 280 гривень).

Що відомо про ціни на молочні продукти

Одними з найдорожчих елементів великоднього кошика є твердий сир вагою в пів кілограма вартістю 250 гривень (ціна за кілограм коливається від 450 до 550 гривень), вершкове масло вагою в пів кілограма, яке обходиться в 194,7 гривні (ціна за 200 грамів варіюється від 73 до 80,5 гривні), та м'який сир також у пів кілограма, за який треба викласти 107,5 гривні (ціна за 200 грамів складає від 37 до 45 гривні).

Ціни на продукти для великоднього кошика зросли. Твердий сир подорожчав на 31,9%, м'який сир — на 23%, а вершкове масло — на 16,4%.

Хрін (250 г) коштує 26 грн (від 25 до 29 грн) і залежить від виробника та смакових складових. Вартість солі (до 150 г) — 3 грн.

Додаткові компоненти великоднього кошика, такі як помідори, огірки, яблука та червоне вино (кагор), піднімуть його загальну вартість до 1,65 тисячі гривень, що на 12,9% вище, ніж рік тому.

Пляшка церковного вина "Кагор" у середньому коштує 150 грн (від 100 до 180 грн).

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що після того, як українська православна церква перейшла на новоюліанський календар, звичні дати православних свят змінилися, посунувшись на два тижні назад. Тепер багато церковних свят обидві гілки християнства (католицька та православна) відзначають приблизно водночас. Однак із Великоднем усе по-іншому. Цього року різниця між датами свята для православних і католиків — понад місяць. У 2024-му в Україні Великдень святкуватимуть 5 травня.