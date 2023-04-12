Valentino та Adidas. Як виглядали би великодні яйця, якби їх прикрашали Доми моди (фото)

Крашанки модних брендів прикрашені логотипами та виконані у відповідних відтінках.

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Журнал Nss зробив цікаву великодню підбірку різних дизайнів яєць, якби їх створювали відомі Доми моди. Крашанки прикрашені логотипами знаменитих брендів та виконані у відповідних відтінках.

Французький дім моди Jean-Paul Gaultier створив би дизайн яйця із зображенням чоловічого тіла. Італійський Diesel використав би логотип та темно-сірі відтінки. Mugler зосередився би на чорно-золотистих відтінках.

Спортивний бренд adidas використав би традиційний синій колір та легендарні три смужки. Valentino — вишуканий рожевий.

Miu Miu представили би ніжно-рожеве яйце, а Loewe — із зеленою травичкою. Тим часом Louis Vuitton x Yayoy Kusama випустили би крашанку з різнокольоровими цяточками.

"Яйце з чорного шоколаду чи молочного? Це не має значення. Швидше: яким брендом ви б хотіли, щоб ваше великоднє яйце було? Наш улюблений Louis Vuitton x Yayoy Kusama, а ваш?" — зазначили журналісти видання.

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