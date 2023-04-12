Valentino и Adidas. Как выглядели бы пасхальные яйца, если бы их украшали Дома моды (фото)

Пасхальные яйца модных брендов украшены логотипами и выполнены в соответствующих оттенках.

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Журнал Nss сделал интересную пасхальную подборку разных дизайнов яиц, если бы их создавали известные Дома моды. Пасхальные яйца украшены логотипами знаменитых брендов и выполнены в соответствующих оттенках.

Французский дом моды Jean-Paul Gaultier создал бы дизайн яйца с изображением мужского тела. Итальянский Diesel использовал бы логотип и темно-серые оттенки. Mugler сосредоточился бы на черно-золотистых оттенках.

Спортивный бренд adidas использовал бы традиционный синий цвет и легендарные три полоски. Valentino – изысканный розовый.

Miu Miu представили бы нежно-розовое яйцо, а Loewe – с зеленой травой. Тем временем Louis Vuitton x Yayoy Kusama выпустили бы пасхальное яйцо с разноцветными крапинками.

"Яйцо из черного шоколада или молочного? Это неважно. Скорее: каким брендом вы бы хотели, чтобы ваше пасхальное яйцо было? Наш любимый Louis Vuitton x Yayoy Kusama, а ваш?" – отметили журналисты издания.

Напомним, чего вы могли не знать об обычных яйцах.

Также Фокус писал о топ-3 способах покрасить яйца натуральными красителями.