Один из символов Пасхи. Топ-6 интересных фактов о яйцах

Птичьи яйца очень разнообразны и самое большое яйцо имело размер в 28 сантиметров.

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Покрашенные яйца являются одним из символов Пасхи, олицетворяя собой возрождение и плодородие. Кроме этого яйца известны своим разнообразием форм и размеров. Например, яйца птицы киви занимают около 25% тела матери, что делает их самыми большими яйцами любой птицы, если сравнить размер яйца и тело матери. Но откладывание огромного яйца имеет свои преимущества, ведь после вылупления птенец почти готов к самостоятельной жизни. Издание Live Science собрало еще 6 невероятных фактов о птичьих яйцах.

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Яйца могут иметь разную форму

У тонкоклювой кайры, яйца имеют грушевидную форму Фото: Live Science

Многие люди, когда речь идет о форме птичьих яиц, представляют себе форму куриного яйца. Но на самом деле яйца могут быть более округлыми или заостренными, в зависимости от вида птицы. Например, у тонкоклювой кайры, яйца имеют грушевидную форму. Эти птицы гнездятся на узких выступах скал, а потому такая форма яиц не позволяет им выпасть из гнезда.

Яйца бывают разных цветов

Яйца бывают разных цветов Фото: Live Science

Яичная скорлупа в основном состоит из карбоната кальция и человеческий глаз воспринимает скорлупу как белую. Но некоторые яичные скорлупы имеют ультрафиолетовые цвета, невидимые человеческому глазу, но, вероятно, их различают птицы.

Например, у похожих на воробьев птиц, которые принадлежат к виду ротакоа, яйца имеют разные оттенки. За множество цветов яичной скорлупы отвечают два пигмента: один придает им сине-зеленые оттенки, а другой — ржаво-желтые, красные и коричневые цвета.

Также у некоторых птиц яйца покрыты пятнами или линиями, что позволяет замаскировать яйцо и уберечь от хищников.

Самое большое птичье яйцо

Самое большое из известных птичьих яиц принадлежит вымершим птицам из семейства эпиорнисовые Фото: Live Science

Самое большое из известных птичьих яиц принадлежит вымершим птицам из семейства эпиорнисовые. Они обитали на Мадагаскаре и их яйца были 28 см в длину. Сама же нелетающая птица имела в высоту до 3 метров и исчезла в середине 18 века.

Самое маленькое птичье яйцо

Яйцо колибри Фото: Live Science

Ученые считают, что самые маленькие из известных птичьих яиц откладывают колибри. Они продолговаты и белые, и весят столько же, сколько и обычная канцелярская скрепка.

У некоторых яиц скорлупа толще, чем у других

Яйцо казуара Фото: Live Science

Большинство птичьих яиц имеют тонкую скорлупу, чтобы птенец мог ее проклевать, когда вылупляется. В то же время эта скорлупа достаточно прочная, чтобы выдержать вес растущего внутри эмбриона и вес родителей, которые его высиживают.

Но у некоторых яиц скорлупа толще, чем у других. По словам Свита, у таких нелетающих птиц, как казуары, которые обитают в лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии, яйца имеют зеленый цвет, а толщина их скорлупы составляет 6 мм.

Как эволюционировали яйца?

По словам ученых, первые амниотические яйца откладывали небольшие, похожие на ящериц, животные, которые жили 325 млн лет под названием базальные амниоты.

Птичьи яйца являются амниотическими, а это означает, что они имеют твердую скорлупу и пористую оболочку, которая обеспечивают обмен кислорода и углекислого газа. Что еще более важно, амниотические яйца не высыхают, поэтому древние животные могли откладывать их на суше.

Со временем базальные амниоты разделились на две группы: синапсиды (млекопитающие и их родственники) и завропсиды (пресмыкающиеся и птицы). Птицы произошли от тероподовых динозавров, группы в основном плотоядных динозавров, в которую входит и тираннозавр.

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