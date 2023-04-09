Один із символів Великодня. Топ-6 цікавих фактів про яйця

Пташині яйця дуже різноманітні і найбільше яйце мало розмір в 28 сантиметрів.

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Пофарбовані яйця є одним із символів Великодня, уособлюючи відродження і родючість. Крім цього яйця відомі своєю різноманітністю форм та розмірів. Наприклад, яйця птаха ківі займають близько 25% тіла матері, що робить їх найбільшими яйцями будь-якого птаха, якщо порівняти розмір яйця та тіло матері. Але відкладання величезного яйця має свої переваги, адже після вилуплення пташеня майже готове до самостійного життя. Видання Live Science зібрало ще 6 неймовірних фактів про пташині яйця.

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Яйця можуть мати різну форму

У тонкодзьобої кайри, яйця мають грушоподібну форму Фото: Live Science

Багато людей, коли йдеться про форму пташиних яєць, уявляють форму курячого яйця. Але насправді яйця можуть бути округлішими або загостренішими, залежно від виду птиці. Наприклад, у тонкодзьобої кайри, яйця мають грушоподібну форму. Ці птахи гніздяться на вузьких виступах скель, тому така форма яєць не дозволяє їм випасти з гнізда.

Яйця бувають різних кольорів

Яйця бувають різних кольорів Фото: Live Science

Яєчна шкаралупа переважно складається з карбонату кальцію і людське око сприймає шкаралупу як білу. Але деякі яєчні шкаралупи мають ультрафіолетові кольори, невидимі для людського ока, але, ймовірно, їх розрізняють птахи.

Наприклад, у схожих на горобців птахів, які належать до виду ротакоа, яйця мають різні відтінки. За безліч кольорів яєчної шкаралупи відповідають два пігменти: один надає їм синьо-зелені відтінки, а інший — іржаво-жовті, червоні та коричневі кольори.

Також у деяких птахів яйця вкриті плямами або лініями, що дозволяє замаскувати яйце та вберегти від хижаків.

Найбільше пташине яйце

Найбільше з відомих пташиних яєць належить вимерлим птахам із сімейства епіорнісових. Фото: Live Science

Найбільше з відомих пташиних яєць належить вимерлим птахам із сімейства епіорнісових. Вони жили на Мадагаскарі та їхні яйця були в 28 см завдовжки. Сам же нелітаючий птах мав у висоту до 3 метрів і зник у середині 18 століття.

Найменше пташине яйце

Яйце колібрі Фото: Live Science

Вчені вважають, що найменші з відомих пташиних яєць відкладають колібрі. Вони довгі і білі, і важать стільки ж, скільки звичайна канцелярська скріпка.

У деяких яєць шкаралупа товща, ніж у інших

Яйце казуара Фото: Live Science

Більшість пташиних яєць мають тонку шкаралупу, щоб пташеня могло її проклювати, коли вилуплюється. У той же час ця шкаралупа досить міцна, щоб витримати вагу ембріона, що росте всередині, і вагу батьків, які його висиджують.

Але в деяких яєць шкаралупа товща, ніж в інших. За словами Світа, у таких нелітаючих птахів, як казуари, що мешкають у лісах Нової Гвінеї та північного сходу Австралії, яйця мають зелений колір, а товщина їхньої шкаралупи становить 6 мм.

Як еволюціонували яйця?

За словами вчених, перші амніотичні яйця відкладали невеликі, схожі на ящірок, тварини, які жили 325 млн. років під назвою базальні амніоти.

Пташині яйця є амніотичними, а це означає, що вони мають тверду шкаралупу та пористу оболонку, що забезпечують обмін кисню та вуглекислого газу. Що важливіше, амніотичні яйця не висихають, тому древні тварини могли відкладати їх у суші.

Згодом базальні амніоти розділилися на дві групи: синапсиди (ссавці та їхні родичі) та завропсиди (плазуни та птахи). Птахи походять від тероподових динозаврів, групи в основному м'ясоїдних динозаврів, до якої входить і тиранозавр.

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