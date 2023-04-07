Смертельні частування. Вчені розповіли, які людські ласощі є надзвичайно небезпечними для собак

Дослідники зазначають, що кількість отруєнь цим продуктом в улюбленців надзвичайно зростає двічі на рік.

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Шоколад може бути відмінними й навіть корисними ласощами для людей, проте він навряд чи принесе користь нашим улюбленцям. До того ж дослідники виявили сумну статистику — двічі на рік кількість отруєнь шоколадом серед собак росте на 123%, пише Daily Mail.

У першому випадку йдеться про новорічні свята, у другому — про Великдень. Річ у тому, що саме ці два свята, як правило, супроводжуються безліччю шоколадних фігурок — цукерки, шоколадні яйця, зайці або новорічні ялинки. Ветеринари виявили, що власники улюбленців саме в цей час схильні залишати шоколадні фігурки без нагляду та в полі зору собак — унаслідок цього улюбленці можуть постраждати.

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Річ у тому, що шоколад містить речовину під назвою теобромін, який буквально токсичний для наших улюбленців і може викликати:

блювання;

діарею;

у деяких випадках навіть смерть.

Експерти нагадують, що у собак дуже розвинений нюх, а тому вони можуть винюхати навіть, здавалося б, добре заховані ласощі. Водночас отруєння шоколадом може бути дуже неприємним для наших улюбленців, а також вимагає фінансових вкладень. Саме тому ветеринари радять тримати шоколадки якомога далі від улюбленців та запастися корисними ласощами.

Проте вчені попереджають, що небезпечним для наших улюбленців може бути не лише шоколад, а й інші людські ласощі, наприклад: булочки, тістечка, сухофрукти, зокрема родзинки та журавлина, які навіть у дуже малих кількостях здатні викликати нездужання. Крім того, важливо тримати якнайдалі від улюбленців мускатний горіх, що містить міристицин, який може спричинити проблеми зі здоров'ям. У великих кількостях він здатний призвести до прискореного серцебиття, болю в животі, галюцинацій і судом.

Також з настанням весни дослідники наполегливо радять тримати собак якнайдалі від таких квітів як нарциси, лілії, тюльпани, гіацинти та дзвіночки — їх цибулин містять токсичні алкалоїди та глікозиди. Ветеринари попереджають, що основними симптомами отруєння рослинами вважаються:

підвищене слиновиділення;

нудота;

блювання;

діарея;

прискорене серцебиття;

прискорене дихання.

Крім того, вчені радять тримати якнайдалі від улюбленців цибулинні овочі, такі як цибуля та часник, які можуть стати причиною неприємного розладу шлунка.

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