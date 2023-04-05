Увага на хвіст та вуха. Вчені назвали ознаки того, що ваш собака страждає від болю

Домашні улюбленці не можуть сказати, коли їм боляче, а значить, нам залишається лише орієнтуватися на зовнішні ознаки.

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Як би нам не хотілося вберегти своїх улюбленців від напастей, часом вони можуть поранитися чи захворіти. Основна проблема полягає у тому, що собаки не здатні розповісти нам, що у них болить, а тому власники не завжди можуть вчасно помітити той момент, коли їх варто відвести до ветеринара, пише Daily Mail.

Наразі дослідники вважають, що собаки за допомогою деяких візуальних ознак показують нам, коли з ними щось не так. Згодом у власників розвивається "шосте почуття", що дозволяє вловлювати ці крихітні деталі.

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У ході дослідження вчені з Університету Анкари в Туреччині опитали 124 власників собак. В основному питання стосувалися того, як їхні собаки відчувають біль і як це проявляється зовні. Результати дослідження свідчать про те, що 13 із 35 заявлених поведінкових показників фігурують у відповідях власників собак, які, як передбачається, страждають від хронічного болю.

Також дослідники виявили, що слабші щенята демонстрували певні пози, наприклад, опускали хвости та вуха, коли стрибали на диван або зістрибували з нього. Автори дослідження вважають, що собаки використовують деякі підказки, щоб попередити власників про те, що їм боляче. Згодом люди починають сприймати ці підказки й навчаються за поведінкою та деякими положеннями хвоста та вух визначати, що улюбленцям необхідна допомога.

Водночас дослідники виявили, що собаки та кішки намагаються маскувати свій біль — так працює їхній захисний механізм, а тому розпізнати ці підказки часом буває не так вже й просто.

Під час дослідження вчені умовно розділили собак на дві групи: з хронічним болем та без. Біль вихованців з першої групи здебільшого був пов'язаним з ортопедичним болем, а також включав неврологічний і шлунково-черевний біль, а також надмірний свербіж.

Підсумувавши всі отримані дані вчені зібрали кілька підказок, які свідчать про те, що ваш улюбленець страждає:

зниження загальної активності;

надмірне вилизування частин тіла;

зниження деяких видів соціального спілкування (виляння хвостом, затримка у привітанні господаря);

опір при ходьбі та вставанні;

ускладнення повороту в обидві сторони в положенні лежачи;

скутість при ходьбі;

надмірний свербіж;

надмірне кусання різних частин тіла.

Крім того, вчені помітили відмінності у поведінці собак, які відчувають біль, і собак, які не мають хворобливих відчуттів, пов'язаних з положенням вух і хвоста при виконанні певних дій.

Опущені вуха часто є свідченням випробуваного болю Фото: Demirtas A

Дослідники вважають, що положення хвоста може стати ключем до розуміння таких емоцій як:

біль;

стрес;

страх.

Наприклад, тварини, що страждають від болю, частіше опускають вуха при вставанні, підйомі й спуску по сходах, а також стрибках з дивана, під час або після вправ. Також дослідники виявили, що собаки, які відчувають біль, частіше спрямовують хвіст вниз, стрибаючи з дивана або рухаючись сходами.

Собаки опускають хвіст, коли страждають Фото: Demirtas A

Дослідники сподіваються, що отримані ними результати дозволять власникам розпізнавати біль улюбленців на ранніх стадіях, а значить вчасно звернутися до ветеринара за допомогою.

Раніше Фокус писав про те, що кінолог назвав дві породи собак, які найчастіше розчаровують власників.