Кинолог назвал две породы собак, которые чаще всего разочаровывают владельцев

Собаки, которые были выведены для помощи по хозяйству и в поле, в четырех стенах иногда ведут себя непредсказуемо.

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Выбирая породистую собаку, потенциальные владельцы часто не учитывают природу животного и его инстинкты. Поэтому когда животное начинает себя вести не так, как на это рассчитывали хозяева, они возмущаются и готовы отправить питомца в приют или вообще на улицу. По словам киногога Уилла Атертона из Великобритании, чаще всего надежд владельцев не оправдывают кокер-спаниели и кане-корсо, поскольку люди не понимают, что эти породы требует активности. Об этом специалист по поведению собак рассказал в вирусном клипе TikTok.

"Как специалист по поведению собак, я работаю с животными, когда что-то идет не так. Из-за этого я вижу, что одни и те же породы появляются снова и снова, демонстрируя одни и те же виды негативного поведения", – пояснил он.

Уилл говорит, что кокер-спаниели – очень озорные собаки, и хозяева часто не знают, что с ними делать в доме или в квартире:

"Они привозят эту собаку, выведенную для работы и работы в поле весь день, и ожидают, что она будет домоседом, собакой из Instagram. Из-за этого они проявляют реактивность, лают, готовы защищать свою еду и территорию, а еще у них ужасная память".

Итальянский мастиф, или кане-корсо – очень популярная порода собак, однако довольно проблемная.

"Опять же, люди покупают их по неправильной причине без необходимого времени, самоотверженности или опыта, которые приводят к тому, что у них плохая репутация агрессивно-реактивных собак", – сказал Атертон, добавив, что эта порода – его самая любимая на планете.

[ + – ] Кане-корсо, или итальянский мастиф Фото: Getty

Недавно исследователи Хельсинкского университета в Финляндии пришли к выводу, что самой умной породой собак является не бордер-колли, как считалось долгое время, а бельгийская овчарка малинуа. В ходе исследования более 1000 собак 13 различных пород прошли тщательное тестирование интеллекта, при этом лабрадор занял девятое место, а золотистый ретривер – последнее.

Автор исследования доктор Катриина Тиира рассказала, что одна порода выделялась среди остальных на протяжении всего тестирования.

"Бельгийская овчарка малинуа отличилась во многих когнитивных задачах, показав очень хорошие результаты в большинстве тестов", — сказала она.

[ + – ] Малинуа, бельгийская овчарка, – самая умная собака в мире Фото: Getty Images

Бельгийские малинуа идеально показали себя как поисковики, сторожа и полицейские собаки. Они хорошо разбираются в людях, обладают отличной памятью и поддаются дрессировке лучше остальных пород.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие породы кошек самые умные.