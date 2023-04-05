Внимание на хвост и уши. Ученые назвали признаки того, что ваша собака страдает от боли

Домашние питомцы не могут сказать, когда им больно, а значит нам остается лишь ориентироваться на внешние признаки.

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Как бы нам не хотелось уберечь своих питомцев от напастей, порой они могут пораниться или заболеть. Основная проблема заключается в том, что собаки не способны рассказать нам, что у них болит, а потому владельцы не всегда могут вовремя заметить тот момент, когда и стоит отвести к ветеринару, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи полагают, что собаки с помощью некоторых визуальных признаков показывают нам, когда с ними что-то не так. Со временем у владельцев развивается "шестое чувство", позволяющее улавливать эти крохотные детали.

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В ходе исследования ученые из Университета Анкары в Турции опросила 124 владельца собак. В основном вопросы касались того, как их собаки чувствую боль и как это проявляется внешне. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 13 из 35 заявленных поведенческих показателей фигурируют в ответах владельцев собак, которые, как предполагается, страдают от хронической боли.

Также исследователи обнаружили, что более слабые щенки демонстрировали определенные позы, например, опускали хвосты и уши, когда прыгали на диван или спрыгивали с него. Авторы исследования полагают, что собаки используют некоторые подсказки, чтобы предупредить владельцев о том, что им больно. Со временем люди начинают воспринимать эти подсказки и учатся по поведению и некоторым положениям хвоста и ушей определять, что питомцам необходима помощь.

В то же время исследователи обнаружили, что собаки и кошки пытаются маскировать свою боль — так работает их защитный механизм, а потому распознать эти подсказки порой бывает не так уж и просто.

В ходе исследования ученые условно разделили собак на две группы: с хронической болью и без. Боли питомцев из первой группы в большинстве своем были связаны с ортопедической болью, а также включали неврологическую и желудочно-абдоминальную боли, а также чрезмерный зуд.

Подытожив все полученные данные ученые собрали несколько подсказок, которые свидетельствуют о том, что ваш питомец страдает:

снижение общей активности;

чрезмерное вылизывание частей тела;

снижение некоторых видов социального общения (виляние хвостом, задержка в приветствии хозяина);

сопротивление при ходьбе и вставании;

затруднение поворота в обе стороны в положении лежа;

скованность при ходьбе;

чрезмерный зуд;

чрезмерное кусание разных частей тела.

Кроме того ученые заметили различия в поведении собак, испытывающих боль, и собак, не испытывающих болезненных ощущений, связанных с положением ушей и хвоста при выполнении определенных действий.

Опущенные уши часто являются свидетельством испытуемой боли Фото: Demirtas A

Исследователи полагают, что положение хвоста может стать ключом к пониманию таких эмоций как:

боль;

стресс;

страх.

Например, страдающие от боли животные чаще опускают уши при вставании, подъеме и спуске по лестнице, а также прыжках с дивана, во время или после упражнений. Также исследователи обнаружили, что собаки, испытывающие боль, чаще направляют хвост вниз, прыгая с дивана или двигаясь по лестнице.

Собаки опускают хвост, когда страдают Фото: Demirtas A

Исследователи надеются, что полученные ими результаты позволят владельцам распознавать боль питомцев на более ранних стадиях, а значит вовремя обратиться к ветеринару за помощью.

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