Внимание на хвост и уши. Ученые назвали признаки того, что ваша собака страдает от боли
Домашние питомцы не могут сказать, когда им больно, а значит нам остается лишь ориентироваться на внешние признаки.
Как бы нам не хотелось уберечь своих питомцев от напастей, порой они могут пораниться или заболеть. Основная проблема заключается в том, что собаки не способны рассказать нам, что у них болит, а потому владельцы не всегда могут вовремя заметить тот момент, когда и стоит отвести к ветеринару, пишет Daily Mail.
Теперь исследователи полагают, что собаки с помощью некоторых визуальных признаков показывают нам, когда с ними что-то не так. Со временем у владельцев развивается "шестое чувство", позволяющее улавливать эти крохотные детали.
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В ходе исследования ученые из Университета Анкары в Турции опросила 124 владельца собак. В основном вопросы касались того, как их собаки чувствую боль и как это проявляется внешне. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 13 из 35 заявленных поведенческих показателей фигурируют в ответах владельцев собак, которые, как предполагается, страдают от хронической боли.
Также исследователи обнаружили, что более слабые щенки демонстрировали определенные позы, например, опускали хвосты и уши, когда прыгали на диван или спрыгивали с него. Авторы исследования полагают, что собаки используют некоторые подсказки, чтобы предупредить владельцев о том, что им больно. Со временем люди начинают воспринимать эти подсказки и учатся по поведению и некоторым положениям хвоста и ушей определять, что питомцам необходима помощь.
В то же время исследователи обнаружили, что собаки и кошки пытаются маскировать свою боль — так работает их защитный механизм, а потому распознать эти подсказки порой бывает не так уж и просто.
В ходе исследования ученые условно разделили собак на две группы: с хронической болью и без. Боли питомцев из первой группы в большинстве своем были связаны с ортопедической болью, а также включали неврологическую и желудочно-абдоминальную боли, а также чрезмерный зуд.
Подытожив все полученные данные ученые собрали несколько подсказок, которые свидетельствуют о том, что ваш питомец страдает:
- снижение общей активности;
- чрезмерное вылизывание частей тела;
- снижение некоторых видов социального общения (виляние хвостом, задержка в приветствии хозяина);
- сопротивление при ходьбе и вставании;
- затруднение поворота в обе стороны в положении лежа;
- скованность при ходьбе;
- чрезмерный зуд;
- чрезмерное кусание разных частей тела.
Кроме того ученые заметили различия в поведении собак, испытывающих боль, и собак, не испытывающих болезненных ощущений, связанных с положением ушей и хвоста при выполнении определенных действий.
Исследователи полагают, что положение хвоста может стать ключом к пониманию таких эмоций как:
- боль;
- стресс;
- страх.
Например, страдающие от боли животные чаще опускают уши при вставании, подъеме и спуске по лестнице, а также прыжках с дивана, во время или после упражнений. Также исследователи обнаружили, что собаки, испытывающие боль, чаще направляют хвост вниз, прыгая с дивана или двигаясь по лестнице.
Исследователи надеются, что полученные ими результаты позволят владельцам распознавать боль питомцев на более ранних стадиях, а значит вовремя обратиться к ветеринару за помощью.
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