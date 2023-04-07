Смертельные угощения. Ученые рассказали, какое человеческое лакомство чрезвычайно опасно для собак

Исследователи отмечают, что количество отравлений этим продуктом у питомцев чрезвычайно возрастает дважды в году.

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Шоколад может быть отличным и даже полезным лакомством для людей, однако он едва ли принесет пользу нашим питомцам. При этом исследователи обнаружили печальную статистику — дважды в год количество отравлений шоколадом среди собак возрастает на 123%, пишет Daily Mail.

В первом случае речь идет о новогодних праздниках, во втором — о Пасхе. Дело в том, что именно эти два праздника, как правило, сопровождаются множеством шоколадных фигурок — будь-то конфеты, шоколадные яйца, зайцы или новогодние елочки. Ветеринары обнаружили, что владельцы питомцев именно в это время склонны оставлять шоколадные фигурки без присмотра и в поле зрения собак — в результате питомцы могут пострадать.

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Дело в том, что шоколад содержит вещество под названием теобромин, который буквально токсичен для наших питомцев и может вызвать:

рвоту;

диарею;

в некоторых случаях даже смерть.

Эксперты напоминают, что у собак очень развито обоняние, а потому они способы унюхать даже, казалось бы, хорошо спрятанные лакомства. В то же время отравление шоколада может быть весьма неприятно для наших питомцев, а также потребует финансовых вложений. Именно поэтому ветеринары советуют держать шоколадки подальше от питомцев и запастись полезными лакомствами.

Однако ученые предупреждают, что опасным для наших питомцев может быть не только шоколад, но и другие человеческие лакомства, например: булочки, пирожные, сухофрукты, в том числе изюм и клюква, которые даже в крайне малых количествах способны вызвать недомогание. Кроме того, важно держать подальше от питомцев мускатный орех, содержащий миристицин, который может вызвать проблемы со здоровьем. В больших количествах он способен привести к учащенному сердцебиению, болям в животе, галлюцинациям и судорогам.

Также с приходом весны исследователи настоятельно советуют держать собак подальше от таких цветов как нарциссы, лилии, тюльпаны, гиацинты и колокольчики — их луковиц содержат токсичные алкалоиды и гликозиды. Ветеринары предупреждают, что основными симптомами отравления растениями считаются:

повышенное слюноотделение;

тошнота;

рвота;

диарея;

учащенное сердцебиение;

учащенное дыхание.

Кроме того, ученые советуют держать подальше от питомцев луковичные овощи, такие как лук и чеснок, которые могут стать причиной неприятного расстройства желудка.

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