Идеальная намазка: рецепт паштета с курицей и грибами

После приготовления поставьте паштет на пару часов в холодильник, чтобы он напитался вкусом.

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Если у вас есть немного куриного мяса и грибов, рекомендуем побаловать себя и своих близких вкуснейшим паштетом с курицей и грибами. Это отличная намазка для бутербродов и тостов, которая идеально подойдет для приготовления перекуса на протяжении всего дня. Своим проверенным рецептом этого паштета поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Паштет с курицей и грибами

Ингредиенты:

куриные бедра – 3 шт;

грибы – 500 гр;

лук – 2 шт;

сливочный сыр – 130 гр;

бульон, в котором варилась курица, – 100 мл;

соль, перец, сушеный чеснок и другие по желанию.

Способ приготовления:

Отварить бедра в воде с добавлением лаврового листа и душистого перца. Отделить мясо от костей.

Пожарить лук с грибами на растительном масле с добавлением сливочного масла.

В чашу блендера положить мясо, лук с грибами, сливочный сыр и немного бульона (50-100 мл, лучше добавлять, когда немного уже перебили, чтобы ориентироваться на густоту), перебить. Переложить паштет в стеклянную посуду и поставить в холодильник на несколько часов.

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