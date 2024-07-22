Идеальная намазка: рецепт паштета с курицей и грибами
После приготовления поставьте паштет на пару часов в холодильник, чтобы он напитался вкусом.
Если у вас есть немного куриного мяса и грибов, рекомендуем побаловать себя и своих близких вкуснейшим паштетом с курицей и грибами. Это отличная намазка для бутербродов и тостов, которая идеально подойдет для приготовления перекуса на протяжении всего дня. Своим проверенным рецептом этого паштета поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Паштет с курицей и грибами
Ингредиенты:
- куриные бедра – 3 шт;
- грибы – 500 гр;
- лук – 2 шт;
- сливочный сыр – 130 гр;
- бульон, в котором варилась курица, – 100 мл;
- соль, перец, сушеный чеснок и другие по желанию.
Способ приготовления:
Отварить бедра в воде с добавлением лаврового листа и душистого перца. Отделить мясо от костей.
Пожарить лук с грибами на растительном масле с добавлением сливочного масла.
В чашу блендера положить мясо, лук с грибами, сливочный сыр и немного бульона (50-100 мл, лучше добавлять, когда немного уже перебили, чтобы ориентироваться на густоту), перебить. Переложить паштет в стеклянную посуду и поставить в холодильник на несколько часов.
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